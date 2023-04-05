На базе "Укроборонпрома" создадут 5 отраслевых холдингов – гендиректор

“Укроборонпром” планируют транспортировать в новый оборонный холдинг, который будет выглядеть как небольшой корпоративный центр и отраслевые холдинги по направлениям, которые будут руководствоваться в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщил гендиректор концерна "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам гендиректора, некоторые предприятия не войдут в отраслевые холдинги (например, спецэкспортеры) и будут подчиняться корпоративному центру.

"Мы планируем, что 63 предприятия станут основой для пяти отраслевых научно-производственных объединений – бронетехника, авиаремонт, высокоточное вооружение и боеприпасы, радарные системы и морские системы. И это все должно быть совсем в новом формате – в соответствии с принципами корпоративного управления OECD, стандартов НАТО", - заявил Юрий Гусев.

Гендиректор "Укроборонпрома" заявил, что модель трансформации концерна в современную оборонную компанию реализуют благодаря отдельному закону, который президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2021 года, и в соответствии с которым Кабинет Министров 21 марта 2023 года принял решение. Таким образом, правительство начинает превращать "Укроборонпром" в оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству. Этот документ позволит внедрять стандарты ОЭСР и НАТО, привлекать инвестиции, ремонт и создавать новые виды вооружения и военной техники.

"Это управляющая компания, принадлежащая государству. Далее корпоративному центру принадлежат отраслевые холдинги, и они, в свою очередь, имеют пакеты акций производственных предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью", - пояснил глава "Укроборонпрома".

По словам Гусева, более чем через год Укроборонпром трансформировал 28 государственных предприятий в ООО.

Главная цель Укроборопрома – привлечь инвестиции, технологии и интегрировать украинский ОПК в глобальную цепочку производства оружия и военной техники стран-членов НАТО. В первую очередь, Украину интересуют США, Великобритания, Франция, Германия.

С рядом стран Укроборонпром подписал контракты и договоры о совместной деятельности, в частности, со странами-членами НАТО. Это связано с тем, что на территории НАТО безопасно производить оружие, а украинские заводы находятся под постоянным прицелом. Сейчас Украина работает над тем, чтобы заводы находились в безопасных местах и соответственно углубляли кооперацию с международными компаниями.

Напомним, что в марте 2023 года государственный концерн "Укроборонпром" наладил производство и уже начал отгрузку артиллерийского 122-мм снаряда, ранее, по словам министра обороны Алексея Резникова, был дефицитным. Производство происходит за границей в кооперации со страной НАТО.