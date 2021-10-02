Политика 6 часов назад

Зеленский утвердил реформирование "Укроборонпрома": что предусматривает закон

Документ призван позволить перезагрузить 118 разрозненных предприятий госконцерна, а также привлечь инвестиции на развитие предприятий и производство военной техники для нужд ВСУ

Фото: facebook.com/ukroboronprom Фото: facebook.com/ukroboronprom
Фото: facebook.com/ukroboronprom

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром".

Документ призван усилить обороноспособность Украины в несколько этапов, говорится в карточке законопроекта №3822 на сайте Верховной Рады.

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По словам генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, закон даст возможность перезагрузить 118 разрозненных предприятий концерна, а также привлечь инвестиции на развитие предприятий и производство военной техники для нужд армии.

Также реформирование позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, которые должны обезопасить от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

К тому же, законодательная инициатива дает право создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами.

Как заверили в "Укроборонпроме", все реформированные предприятия полностью останутся в собственности государства. Концерн же станет акционерным обществом.

В то же время законопроект №3822 ранее стал предметом активного обсуждения среди политиков и экспертов, вызвав массу критики. Например, Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады заявляло, что возможность после преобразования "Укроборонпрома" передавать акции может угрожать приватизации предприятий "Укроборонпрома".

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В свою очередь народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко во время выступления в Раде приравнивал этот закон к дерибану.

Вместе с тем гендиректор концерна Гусев уверял, что это не так.

"Действительно, предусмотрено, что для привлечения инвесторов, для реализации совместных проектов, до 25% может быть отчуждено по решению правительства для реализации тех или иных задач. Это путь к возможному привлечению инвестиций по отдельным проектам. Все остальное — манипуляция", — отмечал он.

По данным Гусева, несмотря на то, что концерн является прибыльным, общий долг предприятий "Укроборонпрома" достиг 14 млрд грн.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" подписал 3 соглашения с оборонными компаниями США на $2,5 млрд.

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