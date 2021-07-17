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60 минут назад

"Укроборонпром" готовится к выпуску еврооблигаций и намерен погасить долги

В госконцерне готовятся продать львиную долю предприятий

Роман Бондар на форуме. Фото: Delo.ua Роман Бондар на форуме. Фото: Delo.ua
Роман Бондар на форуме. Фото: Delo.ua

"Укроборонпром" делает ставку на экспорт, планирует погашать долги и готовится к выпуску еврооблигаций.

Об этом во время форума "Эффективная индустрия для оборонной отрасли" заявил первый заместитель главы концерна Роман Бондар, сообщает корреспондент Delo.ua.

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Известно, что на сегодняшний день долги предприятий "Укроборонпрома" достигают 15 млрд грн. По словам замглавы концерна, кредиторов "кидать не будут" и это "принципиально, потому что речь идет о доверии".

"Мы понимаем, что денег от государства не будет. Надеюсь, что в скором времени после корпоратизации мы инициируем выпуск евробондов. Также у нас много лишнего имущества. Из 97 предприятий останутся 65, они будут структурированы по семи направлениям. Остальное продадут или передадут Фонду госимущества", — сказал Бондар.

По его словам, львиная доля предприятий не нужна "Укроборонпрому" для развития.

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"У нас есть ориентиры, это стратегия нацбезопасности, стратегия военной безопасности, целевые программы и другие стратегические документы, которые отвечают, какие продукты сервисы и направления нужны, чтобы мы могли отбить атаку врага на северных границах. Поэтому наша корпоративная стратегия продуктово ориентирована. Мы ставим продукт во главу угла и смотрим, какие предприятия могут быть задействованы", — отметил госменеджер.

Что касается финансового оздоровления в целом, концерн сосредоточится на экспорте, так как с государственным оборонным заказом, по словам Бондаря, проблемы возникают каждый год. В целом же, отрасль проблемная.

"Государственная часть оборонной промышленности почти мертвая. Есть несколько предприятий, которые создают стоимость, у них есть имя, они создают продукт, могут экспортировать — это около 10% от всех предприятий. Остальное в тяжелом состоянии, никто не инвестировал в них долгие годы", — подчеркнул замглавы "Укроборонпрома".

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Напомним, председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Тимофей Милованов инициирует выделение оборонного бюджета из общего бюджетного процесса с тем, чтобы принимать его сразу на несколько лет, а не в рамках ежегодного госбюджета.

Как известно, Милованов возглавил набсовет "Укроборонпрома" 2 июня. Отметим также, что тогда возник скандал из-за того, что именно КШЭ Милованова незадолго до этого, 20 мая, договорилась с госконцерном о проведении аналитики за 1,68 млн грн.

Милованов в итоге пообещал, кто КШЭ аннулирует контракт и выполнит работу бесплатно.

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