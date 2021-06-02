"Людей в 10 раз больше": Милованов поддержал радикальное сокращение штата "Укроборонпрома"

Новоназначенный председатель наблюдательного совета "Укроборонпром", президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Тимофей Милованов поддерживает радикальное сокращение численности сотрудников госконцерна, которое позволило бы поднять зарплаты оставшимся сотрудникам и снизить коррупционные риски. Об этом он сказал на пресс-конференции 2 июня.

"Главное — не зарплаты выплатить. Это важно, но у нас работает в десять раз больше людей в "Укроборонпроме", чем в похожих концернах в мире. Конечно, тогда они получают в десять раз меньше денег на человека. Конечно, это мотивация для коррупции, для непрофессионализма. Это нужно менять", — отметил он.

По словам экономиста, на сегодня у "Укроборонпрома" есть "более глубокие" стратегические проблемы, чем выплата зарплаты, которая является лишь их "симптомом и следствием".

Напомним, что утром 2 июня "Укроборонпром" объявил, что набсовет единогласно избрал Милованова своим председателем. Он вошел в набсовет лишь две недели назад согласно указу президента Владимира Зеленского от 21 мая.

При этом накануне выяснилось, что за день до этого, 20 мая, дочернее предприятие концерна "Спецтехноэкспорт" заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что такие траты для "Спецтехноэкспорта" непрофильные, и припомнил при этом, в частности, "огромные растущие долги по зарплате в концерне при абсолютно фейковом плане производства".

В итоге ныне руководителю КШЭ пришлось оправдываться, заявив об отмене данного контракта и намерении провести эту же работу бесплатно. При этом Милованов также предложил любому госпредприятию провести аналогичную аналитику за те же 50 тысяч долларов, подчеркнув, что это "не такие большие деньги" за такой объем работы, а его рыночная цена на самом деле составляет 250 тысяч долларов.

Отметим, что 3 декабря 2020 года в "Укроборонпроме" по решению Зеленского сменился генеральный директор — им стал бывший глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев.

В тот же день он объявил, что в 2021 году концерн планируют ликвидировать. Позже Гусев рассказал, что концерн планируется трансформировать в шесть отраслевых холдингов, в которые войдут лишь 65 предприятий из нынешних 137.

В свою очередь в "Укроборонпроме" в январе также заявили, что одним из ключевых и обязательных показателей эффективности работы сотрудников госконцерна в 2021 году станет количество прочитываемых ими книг.