Промышленность 40 минут назад

"Укроборонпром" в 2021 году планируют ликвидировать

Новоназначенный гендиректор концерна поддержал его расщепление на отдельные холдинги и предложил созвать СНБО по этому вопросу

Фото: Укроборонпром Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев заявляет, что президент Владимир Зеленский поддержал его предложение провести отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное трансформации самого концерна и оборонно-промышленного комплекса Украины в целом. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Планируется, что в 2021 году "Укроборонпром" прекратит свое существование... Мое предложение — чтобы "дорожную карту" трансформации "Укроборонпрома" рассмотрел СНБО, по результатам которого четко утвердить этапы, ожидаемые результаты и ответственных за тот или иной этап", — заявил Гусев.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он поддержал озвученную ранее концепцию трансформации "Укроборонпрома" в холдинги "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".

Читайте также:
Производителя боевых ракет хотят передать в управление несформированному министерству

Комментируя конфликт между "Укроборонпромом" и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в свою деятельность и кадровую политику, Гусев заявил, что Зеленский поручил ему "работать в команде", в том числе с правительством и Минстратегпромом.

В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович на этой же пресс-конференции выразил мнение, что конфликт был вызван "недостатком стратегических коммуникаций".

"И моя должность, и должность Юрия возникли одновременно, чтобы преодолевать эту проблему. Мы уже провели предварительные переговоры на уровне персональном, и есть решение Офиса президента, что Офис выступит мостом и поможет господину Урускому и господину Гусеву найти общий язык. А гарантом является президент Украины", — сказал Арестович.

Читайте также:
Кабмин хочет передать ГП "Антонов" недееспособному ведомству — StateWatch

Гендиректор госконцерна сообщил, что уже успел провести встречу с главой Минстратегпрома, однако с руководством самого "Укроборонпрома" еще не встречался.

По словам Гусева, он пока не готов комментировать кадровые решения в концерне, но проанализирует деятельность каждого руководителя и к концу декабря подведет итоги.

Глава "Укроборонпрома" также сообщил, что после его трансформации готов продолжать работать в команде Зеленского на том посту, который тот посчитает нужным.

Напомним, ранее в четверг, 3 декабря президент подписал указы об увольнении Гусева с должности главы Херсонской ОГА и назначении главой "Укроборонпрома".

18 ноября концерн выступил с заявлением о систематическом препятствовании его работе со стороны Минстратегпрома, что ведет к сворачиванию реформыукраинского оборонно-промышленного комплекса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии
Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии
Суд отстранил руководителей "Электротяжмаша" на два месяца
Суд отстранил руководителей "Электротяжмаша" на два месяца
"Укроборонпром" возглавил Юрий Гусев: что о нем известно
"Укроборонпром" возглавил Юрий Гусев: что о нем известно
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Большая стройка" в приближении: как старые схемы бьют по проекту президента

  3. Отсрочка РРО для ФОПов: что меняет новый закон и как к этому относится бизнес

  4. "Укроборонпром" возглавил Юрий Гусев: что о нем известно

  5. Китай обложил украинские товары более высокими пошлинами, чем Украина китайские — Качка

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...