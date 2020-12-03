"Укроборонпром" в 2021 году планируют ликвидировать

Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев заявляет, что президент Владимир Зеленский поддержал его предложение провести отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное трансформации самого концерна и оборонно-промышленного комплекса Украины в целом. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Планируется, что в 2021 году "Укроборонпром" прекратит свое существование... Мое предложение — чтобы "дорожную карту" трансформации "Укроборонпрома" рассмотрел СНБО, по результатам которого четко утвердить этапы, ожидаемые результаты и ответственных за тот или иной этап", — заявил Гусев.

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Он поддержал озвученную ранее концепцию трансформации "Укроборонпрома" в холдинги "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".

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Комментируя конфликт между "Укроборонпромом" и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в свою деятельность и кадровую политику, Гусев заявил, что Зеленский поручил ему "работать в команде", в том числе с правительством и Минстратегпромом.

В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович на этой же пресс-конференции выразил мнение, что конфликт был вызван "недостатком стратегических коммуникаций".

"И моя должность, и должность Юрия возникли одновременно, чтобы преодолевать эту проблему. Мы уже провели предварительные переговоры на уровне персональном, и есть решение Офиса президента, что Офис выступит мостом и поможет господину Урускому и господину Гусеву найти общий язык. А гарантом является президент Украины", — сказал Арестович.

Гендиректор госконцерна сообщил, что уже успел провести встречу с главой Минстратегпрома, однако с руководством самого "Укроборонпрома" еще не встречался.

По словам Гусева, он пока не готов комментировать кадровые решения в концерне, но проанализирует деятельность каждого руководителя и к концу декабря подведет итоги.

Глава "Укроборонпрома" также сообщил, что после его трансформации готов продолжать работать в команде Зеленского на том посту, который тот посчитает нужным.

Напомним, ранее в четверг, 3 декабря президент подписал указы об увольнении Гусева с должности главы Херсонской ОГА и назначении главой "Укроборонпрома".

18 ноября концерн выступил с заявлением о систематическом препятствовании его работе со стороны Минстратегпрома, что ведет к сворачиванию реформыукраинского оборонно-промышленного комплекса.