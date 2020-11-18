Экономика 50 минут назад

"Укроборонпром" заявил о давлении со стороны Минстратегпрома

Возмущенный госконцерн просит руководство страны обратить внимание на сложившуюся ситуацию

Фото: Укроборонпром Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

Госконцерн "Укроборонпром" заявляет о сворачивании реформы оборонно-промышленного комплекса в стране и вмешательстве в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом говорится в сообщении концерна.

В нем отмечается, что это ведомство, созданное лишь в июле этого года и публично поддержавшее предложенную "Укроборонпромом" концепцию реформирования отрасли и пообещавшее не вмешиваться в работу концерна, уже третий месяц реформу систематически блокирует.

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В частности, сообщают в ГК, до сих пор не начата подготовка Стратегии оборонно-промышленного комплекса; не утверждена политика собственности концерна, на момент основания нового министерства уже разработанная и согласованная; по настоянию министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформы ОПК, при этом в течение четырех месяцев министерство не предоставило никаких альтернативных предложений или системных замечаний к ним.

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Кроме того, не начата работа по подготовке ключевых актов, необходимых для имплементации закона об оборонных закупках, который должен вступить в силу с 1 января, что может угрожать остановкой всего процесса подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил и других заказчиков.

Также нерассмотренными, по утверждению "Укроборонпрома", остаются его неоднократные обращения по решению ключевых проблем производителей в вопросе ценообразования, госгарантий и казначейских счетов, не решается критическая ситуация с выполнением целевой программы по созданию и освоению производства боеприпасов и продуктов специальной химии.

"Кроме того, вопреки нормам действующего законодательства и с нарушением стандартов управления государственной собственностью с первого дня работы министерство вмешивается в деятельность "Укроборонпрома" в виде устных поручений и многочисленных настояний. В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна", — сказано в сообщении.

Речь идет о компаниях "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укробронсервис", Киевском бронетанковом заводе, киевском заводе "Радар", Ивано-Франковском котельно-сварочным заводе и предприятиях концерна во Львовской области.

"Отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию. Такие методы противоречат принципам управления госкомпаниями Организации экономического сотрудничества и развития, курс на внедрение которых официально объявила Украина", — отмечает концерн.

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Также, отмечают в ГК, это может иметь в себе признаки злоупотребления влиянием, конфликта интересов и приводить к коррупционным рискам. "Укроборонпром" подчеркивает, что функцию собственника для него выполняет исключительно Кабинет министров через наблюдательный совет, а министерство таких полномочий не имеет.

Концерн считает его действия недопустимыми подрывающими доверие к задекларированным намерениям, целям и задачам, а также обращается к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову и председателю комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Напомним, в управление Министерству стратегических отраслей промышленности планируют передать госпредприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс".

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