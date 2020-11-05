Экономика 1 час назад

"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

Прежний глава авиапредприятия проработал на нем 18 лет

Фото: сайт ГП "Антонов" Фото: сайт ГП "Антонов"
Фото: сайт ГП "Антонов"

Госконцерн "Укроборонпром" уволил Александра Лося с должности президента авиастроительного госпредприятия "Антонов" (Киев), назначив вместо него исполняющим обязанности Сергея Бычкова, до этого занимавшего должность вице-президента — исполнительного директора ГП.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", нового руководителя компании 5 ноября представил коллективу заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Роман Бондарь.

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Лось, возглавлявший "Антонов" с начала июня, а до этого бывший вице-президентом по производству и главным конструктором, подал в отставку по собственному желанию. Ее приняли 4 ноября. Лось проработал на предприятии 18 лет.

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ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза — до 448 млн грн, а его выручка упала на 33,1% до 5 998,66 млн грн.

В первом полугодии 2020 года выручка предприятия выросла на 7,3% до 3 524,09 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 8,1% до 340 млн грн. Около 80% доходов госпредприятие получает от дочерней авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Напомним, 1 сентября на госпредприятии "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

Отметим также, что уволенного в октябре гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса Кабмин накануне назначил в набсовет Ощадбанка.

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