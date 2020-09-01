Транспорт 60 минут назад

ГП "Антонов" начал выпуск самолетов без российских деталей

На самолете АН-178 около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть — отечественного

АН-178. Фото: ГП "Антонов" АН-178. Фото: ГП "Антонов"
АН-178. Фото: ГП "Антонов"

На государственном авиастроительном предприятии "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

Об этом сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось, передает "Укринформ".

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"Это первый самолет, состоящий без какой-либо российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", — рассказал Лось.

По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть — отечественного.

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"Причем, проектноуюработу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010 — 2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015 — 2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", — отметил президент ГП "Антонов".

Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан киевским ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200)

Создание самолета началось в 2010 году, первый полет самолет совершил 7 мая 2015 года.

Напомним, в августе 2017 года ГП "Антонов" (Киев) в полном объеме обеспечило импортозамещение российских комплектующих в региональных самолетах семейства нового поколения Ан-148/158, а также в новом транспортном Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн

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