Политика и экономика 40 минут назад

Кабмин хочет передать ГП "Антонов" недееспособному ведомству — StateWatch

Новое министерство находится на стадии формирования штата

Фото: Facebook/ ГП "Антонов" Фото: Facebook/ ГП "Антонов"
Фото: Facebook/ ГП "Антонов"

Государственное предприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" планируют передать в управление Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как сообщает организация StateWatch со ссылкой на проект постановления КМУ от 30 сентября этого года, это ведомство находится на стадии формирования штата.

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Кроем этого, документ предусматривает исключение перечисленных предприятий из сферы управления государственного концерна "Укроборонпром".

"Для обеспечения реформирования ОПК на современных принципах, внедрение прозрачных механизмов управления государственными предприятиями отрасли и последующей корпоратизации части предприятий ОПК на современных принципах возникла необходимость вывода части предприятий самолетостроительной отрасли из состава государственного концерна" Укроборонпром "с целью последующего создания на их основе соответствующего отраслевого холдинга", — сообщается в пояснительной записке к документу.

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В StateWatch отмечают, что на сегодняшний день Минстратегпром физически не способно обеспечить какой-либо контроль над авиационными предприятиями, так как министерство находится в стадии формирования.

"Авиапредприятия являются исполнителями государственного оборонного заказа под грифом" секретно ". При этом допуск к гостайне имеющийся только у министра Олега Уруского. А штат министерства только формируется", — заявил StateWatch Глеб Каневский.

Напомним, 1 сентября на госпредприятии "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

Отметим также, что уволенного в октябре гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса Кабмин накануне назначил в набсовет Ощадбанка.

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