Кабмин хочет передать ГП "Антонов" недееспособному ведомству — StateWatch

Государственное предприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" планируют передать в управление Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как сообщает организация StateWatch со ссылкой на проект постановления КМУ от 30 сентября этого года, это ведомство находится на стадии формирования штата.

Кроем этого, документ предусматривает исключение перечисленных предприятий из сферы управления государственного концерна "Укроборонпром".

"Для обеспечения реформирования ОПК на современных принципах, внедрение прозрачных механизмов управления государственными предприятиями отрасли и последующей корпоратизации части предприятий ОПК на современных принципах возникла необходимость вывода части предприятий самолетостроительной отрасли из состава государственного концерна" Укроборонпром "с целью последующего создания на их основе соответствующего отраслевого холдинга", — сообщается в пояснительной записке к документу.

В StateWatch отмечают, что на сегодняшний день Минстратегпром физически не способно обеспечить какой-либо контроль над авиационными предприятиями, так как министерство находится в стадии формирования.

"Авиапредприятия являются исполнителями государственного оборонного заказа под грифом" секретно ". При этом допуск к гостайне имеющийся только у министра Олега Уруского. А штат министерства только формируется", — заявил StateWatch Глеб Каневский.

Напомним, 1 сентября на госпредприятии "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

Отметим также, что уволенного в октябре гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса Кабмин накануне назначил в набсовет Ощадбанка.