"Укроборонпром" возглавил Юрий Гусев: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Об этом говорится в указе главы государства №532 от 3 декабря. Предыдущим указом №531 президент освободил от исполнения обязанностей гендиректора концерна Игоря Фоменко.

В свою очередь, предыдущими двумя указами Зеленский уволил 41-летнего Гусева с должности главы Херсонской обладминистрации и временно возложил соответствующие обязанности на замглавы ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии Сергея Козыря.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, в связи с кадровыми перестановками он подчеркнул важность завершения реформы "Укроборонпрома" и налаживание работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, украинская армия должна получать новые современные виды вооружений, а все коррупционные схемы, годами существовавшие в "Укроборонпроме", должны быть ликвидированы. По мнению президента, Гусев на должности главы ОГА показал себя эффективным руководителем.

"В частности, в регионе активно развивалась дорожная и туристическая инфраструктура, были модернизированы два контрольных пункта въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Крымом. Глава государства выразил надежду, что не менее эффективную работу Юрий Гусев продемонстрирует на посту главы "Укроборонпрома", — сказано в сообщении.

Отметим, что в предыдущие три года до назначения в 2019 году губернатором Гусев занимался частным предпринимательством, работая также консультантом и советником международных и украинских финансовых институтов (Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, ПриватБанк).

С 2016 году он был советником тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, а в 2018 — министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

В 2014-2016 годах Гусев работал начальником департамента экономической активности в Министерстве обороны, а также был заместителем министра и главой совета реформ при министерстве.

В 2014-2014 годах он работал в Госагентстве по инвестициям и управлению национальными проектами под руководством Владислава Каськива.

В 2009-2010 годах Гусев руководил группой советников министра экономики Богдана Данилишина в правительстве Юлии Тимошенко. Возглавлял рабочую группу по разработке единой государственной политики развития экспорта.

Известно, что в 1998-2002 годах новый глава "Укроборонпрома" учился в Херсонском государственном техническом университете на специальности "Финансы", при этом в 1999 году стал советником главы Херсонской ОГА по молодежной политике, а в 2000 году избирался "студенческим мэром" Херсона.

После окончания упомянутого вуза Гусев учился в Киевском национальном экономическом университете, где стал магистром по управлению проектами и успешно закончил аспирантуру. В 2014 году защитил диссертацию по экономике в НИИ индустриальных проблем Национальной академии наук.

Кроме того, он проходил обучение в ряде иностранных и негосударственных структур, в частности в Стаффордширском университете (Великобритания), Украинском свободном университете (Мюнхен, Германия), Школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета (США), в институте "Исследовательские информационные системы для развивающихся стран" при правительстве Индии, в Aspen Institute Kyiv, а также стал кандидатом экономических наук, доцентом и приглашенным профессором Военного университета "Нуэва Гранада" (Колумбия). В 2018 году он также удостоился знака отличия этого колумбийского университета.

Также известно, что в 2015 году Гусев получил именное огнестрельное оружие и памятный нагрудный знак Министерства обороны "Защитнику Украины". Кроме того, он был награжден медалью Военной академии Испании "За заслуги".

Напомним, в октябре Зеленский уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, подавшего отставку еще в сентябре. Впоследствии он вошел в наблюдательный совет государственного Ощадбанка.