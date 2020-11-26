Производителя боевых ракет хотят передать в управление несформированному министерству

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский предложил передать в сферу управления его министерства еще три государственные предприятия.

Как сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на проект распоряжения Кабмина от Уруского и результаты собственного мониторинга деятельности Минстратегпрома, речь идет о Павлоградском химическом заводе, Государственном научно-исследовательском институте информатизации и моделирования экономики и Украинском центре "Безопасность".

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В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что к основным задачам Минстратегпрома отнесено обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе.

"В связи с этим, возникла необходимость отнести целостные имущественные комплексы государственных предприятий и учреждений в сферу управления Минстратегпрома с целью сохранения надлежащего государственного контроля и управления ими на этапе последующих трансформаций в областях, отнесенных к сфере ведения Минстратегпрома", — говорится в документе.

В издании отмечают, что штат министерства до сих пор не сформирован. В частности, недавно только завершен отбор в отдел секретно-режимной работы. Поэтому в случае передачи предприятий может быть полностью заблокирован Павлоградский химзавод, который в рамках гособоронзаказа участвует в изготовлении ракет "Ольха".

Напомним, ранее сообщалось, что ГП "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" планируют передать в управление Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.