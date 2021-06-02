Политика 1 час назад

Экс-министр экономики Милованов стал главой набсовета "Укроборонпрома"

Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем на заседании обновленного состава наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Набсовет "Укроборонпрома". Фото: facebook.com/ukroboronprom Набсовет "Укроборонпрома". Фото: facebook.com/ukroboronprom
Набсовет "Укроборонпрома". Фото: facebook.com/ukroboronprom

Бывшего руководителя Минэкономики, президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова единогласно избрали новым главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна в Facebook.

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"Вчера, 1 июня, состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем. В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна", — говорится в сообщении.

Указано, что на сегодняшний день наблюдательный совет "Укроборонпрома" представлен пятью членами.

В частности, в высший руководящий орган концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а также президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

Как отмечается, среди вопросов, вынесенных на обсуждение, говорилось, в частности, о необходимости во всестороннем анализе жизнестойкости предприятий-участников концерна, разработке корпоративной стратегии реформирования "Укроборонпрома" и его предприятий-участников, в том числе стратегии развития отраслевых объединений, которые будут образованы вокруг основной номенклатуры производства.

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"Реформа "Укроборонпрома" позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса в хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий. Мы не имеем права не воспользоваться шансом на финансово-экономическое оздоровление предприятий "Укроборонпрома", если корпоратизация в перспективе позволит оснастить нашу армию новейшими высокотехнологичными и наукоемкими образцами вооружения и военной техники", — заявил о важности принятия законопроекта №3822 во втором чтении глава набсовета госконцерна Милованов.

Известно, что к полномочиям наблюдательного совета "Укроборонпрома" относится, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Напомним, дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая 2021 года заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Журналисты обратили внимание, что заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как президента КШЭ Тимофея Милованова президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

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Советник главы ОП и президент Киевской школы экономики Милованов вызвал на дебаты журналиста Юрия Бутусова, который обвинил его во взяточничестве из-за истории с тем, что "дочка" "Укроборонпрома" заказала в КШЭ исследование на 1,68 млн за день до назначения Милованова в концерн.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ввел в состав набсовета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.

Перед этим без должности в "Укроборонпроме" остался бывший нардеп Мустафа Найем. Он был заместителем гендиректора госконцерна по управлению активами, но попал под сокращение.

Кроме того, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде окончательно ликвидировать "Укроборонпром".

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