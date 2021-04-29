Политика и экономика 1 час назад

Мустафу Найема уволили из "Укроборонпрома"

При этом он подчеркнул, что не будет уходить из концерна "с камнем за пазухой", но больше комментариев не даст

Фото: Facebook-страница Мустафы Найема Фото: Facebook-страница Мустафы Найема
Фото: Facebook-страница Мустафы Найема

Заместителя генерального директора госконцентра "Укроборонпром" по управлению активами и корпоративными правами Мустафу Найема уволили с должности: 29 апреля для него будет последним рабочим днем. Как сообщил он на своей странице в Facebook, это решение стало для него неожиданностью.

"После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", — написал Найем.

Кратко и по делу в Telegram

Он выразил благодарность всем, кто последние два года помогал ему в работе, особенно в работе по инвентаризации всех объектов права интеллектуальной собственности концерна. По словам уволенного замдиректора, он продолжит следить за развитием проекта и содействовать ему и дальше.

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"Я благодарен всей команде концерна, чиновникам, политикам, журналистам, общественным организациям, главам и представителям дипломатических миссий и моему сыну, который читал новости оборонки даже чаще, чем я сам и заменял всю службу мониторинга компании. Отдельное спасибо всем директорам наших предприятий, которые звонили и приходили последние два дня с поддержкой", — написал Найем.

При этом он подчеркнул, что не будет уходить из "Укроборонпрома" "с камнем за пазухой", а будет дальше болеть за его реформу, радоваться успехам и содействовать концерну там, где это понадобится.

Напомним, Найем был назначен заместителем гендиректора "Укрборонпрома" в ноябре 2019 года. Он отвечал за связи с органами власти и с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна. Осенью 2020 года он возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа.

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