Политика 1 час назад

Зеленский обновил набсовет "Укроборонпрома": минус Горбулин, плюс — Милованов

Президент уволил из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Владимира Горбулина

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете государственного концерна "Укроборонпром".

В частности, глава государства прекратил полномочия одного члена наблюдательного совета и назначил трех новых, сообщается на сайте Офиса президента.

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Так, указом №208/2021 от 21 мая 2021 года Зеленский уволил из набсовета "Укроборонпрома" Владимира Горбулина.

Следующим своим указом, №209/2021, президент назначил членами наблюдательного совета госконцерна таких лиц:

- Тимофея Милованова;

- Александра Носова;

- Ростислава Шурму.

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Указано, что все трое могут стать членами набсовета "Укроборонпрома", если дадут согласие.

Напомним, недавно без должности в "Укроборонпроме" остался бывший нардеп Мустафа Найем. Он был заместителем гендиректора госконцерна по управлению активами, но попал под сокращение.

Кроме того, на днях комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде окончательно ликвидировать "Укроборонпром".

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