Милованов обещает аннулировать скандальный контракт КШЭ с "Укроборонпромом" на 1,7 млн грн

Киевская школа экономики (КШЭ) аннулирует скандальный контракт об аналитике "Укроборонпрома" на 1,68 млн грн и сделает эту работу якобы бесплатно.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил президент КШЭ, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, которого избрали главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".

"Этот контракт, который мы сейчас обсуждаем, переговоры по нему начались в июне 2020 года, то есть примерно год назад. Меморандум был подписан, по-моему, зимой. Решение совета директоров было принято в феврале и тому подобное. У меня есть текст задания, я его на пресс-конференции открою — это о национальной безопасности и экономике", — рассказал он.

При этом Милованов отверг обвинения в коррупции из-за контракта КШЭ с "дочкой" госконцерна.

"Еще один факт, который я хочу сказать. То предприятие, которое подписало контракт (ГП "Спецтехноэкспорт"), я в нем даже не работаю. То есть меня обвиняют во взятке, но предприятие, которое подписало контракт... я там не работаю. Оно связано с КШЭ через совет директоров, который контролирует и меня, и это предприятие, но я в нем даже не руководитель, не сотрудник. То есть это безосновательно", — заверил он.

На вопрос, нет ли здесь конфликта интересов, Милованов ответил:

"Вообще нет. Но, понимаете, уже начали ко мне ходить разные посредники, решалы, ходоки и говорят: ну, надо заплатить — и все, медийные атаки на тебя прекратятся. То есть это какие-то аферисты. Мы этого делать не будем, я обычно по этому поводу начинаю злиться и шантажировать себя не даю, и школу тем более".

"Поэтому мы, во-первых, сделаем этот контракт бесплатно, то есть мы его сейчас аннулировали, и мы сделаем эту работу бесплатно. Это $50 тысяч плюс НДС, это не такие большие деньги именно за этот объем работы. Это примерно 500 часов работы аналитиков высокого уровня. Настоящая рыночная цена этого контракта $250 тысяч. Но это не первый контракт, который мы бесплатно делаем для "Укроборонпрома". Например, мы делали бесплатно образование. Но просто чтобы не вестись на провокации этих аферистов, которые, наверное, никакого отношения к реальности не имеют, я еще предлагаю любому госпредприятию — такой же контракт на $50 тысяч мы сделаем бесплатно. Потому что наша функция как университета — это помогать строить государство, а не зарабатывать деньги. Поэтому этот контракт мы аннулируем и делаем работу бесплатно. И любому предприятию, которое обратится к нам в течение двух недель, мы сделаем бесплатно аналитику похожего типа", — резюмировал Милованов.

Напомним, дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая 2021 года заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Журналисты обратили внимание, что заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как главу КШЭ Тимофея Милованова президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Вскоре Милованов вызвал на дебаты журналиста Юрия Бутусова, который обвинил его во взяточничестве из-за истории с тем, что "дочка" "Укроборонпрома" заказала в КШЭ исследование на 1,68 млн за день до назначения экс-министра в концерн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.

2 июня бывшего министра экономики, президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова единогласно избрали новым главой набсовета "Укроборонпрома".