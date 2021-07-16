Финансы 1 час назад

Милованов инициирует принятие оборонного бюджета раз в 3-5 лет отдельно от госбюджета

По словам главы набсовета "Укроборонпрома", идея исходит от Киевской школы экономики, "и не факт, что ее примут"

Тимофей Милованов (слева) и гендиректор УОП Юрий Гусев (в центре). Фото: Delo.ua Тимофей Милованов (слева) и гендиректор УОП Юрий Гусев (в центре). Фото: Delo.ua
Тимофей Милованов (слева) и гендиректор УОП Юрий Гусев (в центре). Фото: Delo.ua

Председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Тимофей Милованов инициирует выделение оборонного бюджета из общего бюджетного процесса с тем, чтобы принимать его сразу на несколько лет, а не в рамках ежегодного госбюджета. Об этом он заявил на форуме "Эффективная промышленность для обороноспособности".

"Мы будем предлагать политикам выделить оборонный бюджет в отдельный бюджетный процесс, и это бюджет парламент будет утверждать на три-пять лет. И предприятия не будут каждый год ждать — не дай Бог, еще премьера поменяют, а будут иметь принятый бюджет. Это мы предлагаем в рамках исследования Киевской школы экономики, не факт, что это примут", — сказал Милованов.

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По его словам, обеспечить развитие долгосрочных проектов, некоторые из которых требуют десятилетий, в условиях периодической смены власти сложно.

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Кроме того, глава набсовета отметил среди структурных проблем, мешающих развиваться оборонной промышленности, "советское" ценообразование на ее продукцию.

"Древние советские постановления позволяют вставлять в цену только прямые затраты, из-за чего предприятия завышают свои бюджеты. Вы можете, к примеру, тратить на исследование и разработку много, но это не позволяют включать в цену", — сказал он.

Напомним, что Милованов возглавил набсовет "Укроборонпрома" 2 июня. Отметим также, что тогда возник скандал из-за того, что именно КШЭ Милованова незадолго до этого, 20 мая, договорилась с госконцерном о проведении аналитики за 1,68 млн грн. Милованов в итоге пообещал, кто КШЭ аннулирует контракт и выполнит работу бесплатно.

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