Украина перевыполнила план по поступлениям в общий фонд госбюджета

В июне 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн, при этом, месячный план выполнен на 106,9% +5,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой данные Госказначейства, по платежам от Государственной налоговой службы (ГНС) поступления составили 50,8 млрд грн или 106,1% от росписи июня (2,9 млрд грн), в том числе:

– налога на доходы физических лиц и военного сбора 12,4 млрд грн;

– налога на прибыль предприятий — 4,7 млрд грн;

– рентной платы за пользование недрами — 3,8 млрд грн;

– акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 5,9 млрд грн;

– налога на добавленную стоимость — 10,8 млрд грн (собрано 22,8 млрд грн, возмещено — 12 млрд)

– дивидендов, начисленных на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность — 12,9 млрд грн.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 31,3 млрд грн или 109,4% от росписи июня (27 млрд грн). Из общей суммы поступлений 29 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 21 млрд грн — ввозная пошлина.

В общей сложности, в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 года поступило 505,9 млрд грн или 104,9% от плана (+23,7 млрд грн). По платежам, уплату которых в бюджет контролирует ГНС, поступления составили 291 млрд грн, план на первое полугодие выполнен на 106,2% (+17 млрд грн). От Государственной таможенной службы поступило 174,6 млрд грн, план выполнен на 104,8% (8 млрд грн).

Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в I полугодии составили 165 млрд грн, что на 7 млрд грн превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период. Из указанной суммы 32,2 млрд грн поступило в июне (+2,3 млрд грн).

По оперативным данным Госказначейства, за январь — июнь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 558,4 млрд грн или 92,6% от плана отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.

За первое полугодие госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе, общий фонд — с дефицитом в сумме 49,8 млрд грн, при плане общего фонда отчетного периода в сумме 118,9 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за отчетный период составили 257,8 млрд грн или 76,6%.

От размещения ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма — Delo.ua) на финансирование государственного бюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд грн ($1,7 млрд и €409,9 млрд).

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Из внешних источников привлечено 46,4 млрд грн, в частности:

– 34,7 млрд грн ($1,25 млрд) путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,875% годовых;

– 0,4 млрд грн ($15 млн) — получение средств займа МБРР (Международный банк реконструкции и развития — Delo.ua) в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

– 1,1 млрд грн ($40 млн) — получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";

– 0,1 млрд грн ($5 млн) — получение средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

– 0,1 млрд грн ($3,6 млн) — получение средств от МБРР в рамках программы "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей";

– 9,6 млрд грн ($350 млн) — поступления средств займа МБРР для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического восстановления".

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь — июнь 2021 года составили 231 млрд грн (100,0% плана), платежи по обслуживанию — 74 млрд грн (94,5% плана).

Ранее сообщалось, что 8 июня на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 19,1 млрд грн — это был рекордный аукцион в 2021 году.

1 июня на аукционе по продаже гособлигаций в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, причем доходность бумаг упала или осталась неизменной.

Напомним, Минфин существенно повысил ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

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