Стратегия есть, выполнения нет: как Кабмин ведет Украину одновременно в разные стороны

В марте Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Авторы объемного документа наполнили его амбициозными задачами и перспективными предложениями, которые должны, по их мнению, позволить Украине добиться успеха практически во всех сферах деятельности — от агросектора до сферы услуг.

Но уже через два месяца, в конце мая, правительство приняло Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, отказавшись от части наиболее интересных инициатив Экономической стратегии.

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После утверждения НЭС-2030 премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что такой фундаментальный и комплексный документ в Украине появился впервые. Он, по словам чиновника, "должен привести Украину в клуб развитых и успешных государств", а создана стратегия была при помощи экспертов, ученых, чиновников и народных депутатов. Всего к работе приложили руку больше 500 человек из аналитических центров, бизнес-ассоциаций и органов исполнительной власти.

В стратегии определены ключевые шаги для развития промышленности, инфраструктуры, транспорта, агросектора, энергетического сектора, информационных технологий и креативных. Среди ключевых ее принципов Шмыгаль отдельно выделил и равный доступ для бизнеса. Речь, конечно же, о давно назревших изменениях налогового сектора.

Один из выводов НЭС-2030 говорит, что существующий сегодня налог на прибыль не стимулирует инвестиционную деятельность в Украине — его платят всего 5-10% от всех компаний, а 1% обеспечивают 85% суммы всех поступлений в бюджет от этого налога. В такой ситуации хорошей возможностью для Украины может стать введение налога на выведенный капитал.

"Благодаря ему снизится налоговое давление на бизнес, появится стимул к ведению официальной отчетности и выход компаний из тени. Откроется доступ к кредитным ресурсам. В перспективе на пять лет компании получат $4-6 млрд в год дополнительных оборотных средств за счет отмены налога на прибыль. После введения налога на выведенный капитал компаниям не нужно будет оптимизировать затраты или выводить прибыль в оффшоры", — говорится в стратегии.

Авторы документа называют налоговую систему Украины излишне произвольной. Они уверены, что это ведет к тенизации и офшоризации экономики. Одним из факторов является общая налоговая нагрузка на оплату труда, на нее существенно влияют единый социальный взнос (22%) и военный сбор (1,5%). В результате общая нагрузка превышает 40% и ведет к злоупотреблению упрощенной системой налогообложения и увеличению уровня безработицы.

В десятилетней перспективе НЭС-2030 должна решить многие проблемы: подстегнуть инвестиционную привлекательность Украины, вывести ее в ТОП-30 Индекса мягкой силы, увеличить уровень занятости среди населения в возрасте 20-64 года и расширить программу медицинских гарантий на все население. Но в конце мая стратегия споткнулась о другой правительственный документ — Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

В Кабмине отметили, что этот документ на три года принимают тоже впервые и в целом это — взгляд правительства на бюджетную политику в среднесрочной перспективе. Однако это не совсем так — когда премьер-министром был Владимир Гройсман, правительство уже утверждало похожий план. Только назывался он Бюджетной резолюцией 2018-2021. И нынешняя декларация повторяет все ее ошибки. Так, в декларацию Шмыгаля заложили цифры доходов госбюджета, общие показатели расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и другие привычные для бюджета показатели. Вот только наработок экономической стратегии на 2030 год в декларации уже не оказалось.

Вместо снижения налогов и льгот для инвесторов заложен рост некоторых акцизных налогов и поэтапное увеличение минимальной зарплаты. Последнее ожидаемо скажется на росте ЕСВ, который увеличивается пропорционально "минималке". С января 2024 года минимальная зарплата составит 7665 грн. О налоге на выведенный капитал в декларации не упоминается и вовсе.

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Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отсутствие в декларации НнВК, налоговых льгот и поэтапного снижения налога на прибыль объясняет тем, что декларацию готовили в Министерстве финансов Украины, а там не воспринимают фискальный компонент, как элемент стимулирования экономики. Эксперт убежден, что для чиновников существует только один фискальный компонент — собирать налоги. Да и в целом, по его словам, нынешняя Бюджетная декларация не базировалась на идеях Национальной экономической стратегии и почему сложилось именно так — пока открытый вопрос.

"Минфин делал свой документ и не читал стратегию, хоть она является для него верхнеуровневым документом. Это все равно, если бы в компании приняли бизнес-план о создании нового направления деятельности, а компания продолжает жить на старых рынках. И абсолютно не учитывает стратегию акционеров. Получается, что стратегия Кабмина отдельно — действия Минфина отдельно. В нормальной, эффективной системе так быть не может. Бюджетная декларация и все документы второго уровня должны базироваться и учитывать все постулаты НЭС-2030. Я считаю это фатальная ошибка Кабинета министров", — заявил Амелин.

Хотя это проблема не только Бюджетной декларации Шмыгаля. По словам главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука те же проблемы были и у Бюджетной резолюции на 2018-2021 годы премьер-министра Владимира Гройсмана. Подобные документы, по словам экономиста, вообще у нас в стране носят ритуальный характер и существуют в параллельной реальности. Потому что заложенное в них, заложенное в законе о государственном бюджете и то, что в итоге исполняется — три разные категории со своей логикой.

"Есть ли какие-то качественные отличия между резолюцией Гройсмана и декларацией Шмыгаля? Нет. Тут в чем проблема? С точки зрения экономической политики бюджет является главным документом. Именно через него реализовывается экономическая политика. Проблема в том, что у нас отсутствует понимание, что нужно делать. И все правительства существуют в режиме "нам бы день простоять да ночь продержаться", — объясняет Кушнирук.

Эксперт уверен, что украинские чиновники не совсем понимают, что в списке пяти основных инструментов экономики — фискальная, таможенная, бюджетная, регуляторная и монетарная политики. И они должны взаимодействовать для определенного экономического результата. В Украине логика законопроекта о государственном бюджете отличается от логики Бюджетной декларации, а когда проект выходит на уровень Верховной Рады, туда добавляют свои "хотелки" еще и народные депутаты.

"Мы это наблюдаем и сейчас. У нас в этом году доходная часть будет перевыполняться. Если брать начальный вариант, то где-то на 60 млрд грн, а с учетом пересмотра госбюджета — на 43-45 млрд грн. При этом расходы полностью не будут профинансированы. Так что в контексте планов по реформированию и экономическому росту страны от президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" эта декларация ничего не стоит. У чиновников сейчас нет даже приблизительного представления, что происходит. И проблема это системная", — подытожил Борис Кушнирук.

Проанализировав Бюджетную декларацию 2022-2024, глава аналитического центра "Совет институциональных реформ" Александр Кучеренко говорит, что главный ее недостаток — в сугубо фискально-ориентированной системе и нежелании чиновников менять такой порядок вещей.

"Этим декларация и отличается от Экономической стратегии, где хотя бы затронуты основные якоря, которые тянут вниз нас в бюджетной и налоговой политике. Там прямо прописано — до 2030 года ставки налогов не должны повышаться, чтобы обеспечить экономическую стабильность. В Бюджетной декларации об этом уже ничего не сказано. Более того, некоторые налоги, исчисляющиеся в абсолютном выражении (например, акцизный) подстраиваются под инфляционные процессы. Проще говоря, увеличиваются", — объяснил Кучеренко.

Он также обратил внимание на другой момент, который пока никто не обсуждал — в бюджетной декларации указан фиксированный минимальный налог с каждого гектара земли, который обрабатывается фермером. В то же время не учитываются ни экономическое состояние предпринимателя, ни результаты его хозяйственной деятельности.

Глава аналитического центра называет несколько ключевых положений НЭС-2030, которые нужно реализовать в ближайшее время. Они, по словам Кучеренко, были в предвыборной программе президента Украины Владимира Зеленского и всем давно известны. Во-первых, максимальная либерализация налогового законодательства — замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Во-вторых, серьезный анализ и глубокая реформа налогов на фонд оплаты труда (НДФЛ и ЕСВ), поскольку нынешняя нагрузка многих загоняет в тень. В-третьих, амнистия капиталов. Однако не такая, как предлагает сегодня Верховная Рада. Напомним, что по актуальному проекту амнистии, всех украинцев дополнительно обяжут заплатить 5% налога за накопленные наличные деньги, не разбираясь, как именно они накоплены.

Наконец, необходимо провести полноценную реформу налоговой службы и системы администрирования налогов. По последнему параметру в рейтинге Doing Business Украина занимает 65 место, а по ситуации с НДС — находится ниже 170 места из 190 возможных. Исправить ситуацию могла бы Экономическая стратегия, в которой по словам Кучеренко, декларируются правильные вещи.

"Особенно для малого и среднего бизнеса прописанные там вещи понятны. Предприниматели понимают, что такое налог на выведенный капитал, они понимают, что такое каждый месяц иметь нагрузку на фонд оплаты труда под 50%. Малый и средний бизнес каждый день сталкивается с излишней зарегулированностью и необходимостью получать кучу справок, лицензий, разрешений. Конечно, малый и средний бизнес, изучая стратегию, заинтересован в ее реализации. Но я опасаюсь, что кроме декларативного характера никакой ценности у НЭС-2030 по итогу не будет. Как минимум, мы это видим на примере Бюджетной декларации", — резюмировал Кучеренко.

Илья Требор, специально для Delo.ua