В Украине за три года хотят создать центр рынков капитала

Сегодня, 8 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял участие в подписании Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины, Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой и Агентством США по международному развитию (USAID) в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Шмыгаль подчеркнул, что подписание меморандума является первым шагом к созданию полноценного Фондового рынка.

По его словам, основными структурными единицами NEXT-UA будут Универсальная товарная биржа, компания по финансовой инфраструктуре (депозитарий, расчетно-клиринговый центр и торговый репозиторий), Арбитражный центр, Консультативный совет и Бюро по связям с инвесторами. Для создания проекта планируется также привлечь стратегических коммерческих инвесторов.

Шмыгаль отметил, что в меморандуме стороны определили дорожную карту на ближайшие два года.

"Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий... Фондовый рынок, накопительная пенсионная система, льготные программы кредитования — это проекты, которые дадут свой эффект в следующие 5-10 лет. Так же, как и земельная реформа и реформа энергетических рынков", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на январь текущего года, Украина занимала 120 место по развитию финансового рынка среди 125 стран.

Ранее сообщалось, что Украинский международный финансовый центр (УМФЦ) может быть запущен в 2023 году.

Предполагается, что новый финансовый центр будет базироваться на 5 учреждениях: консультационный совет, бюро по связям с инвесторами, арбитражный центр, универсальная биржа, финансово-инфраструктурный холдинг.

Как ожидается, реализация проекта по запуску УМФЦ позволит ускорить экономический рост и улучшить общее благосостояние населения.