Кабмин одобрил Стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года

Кабинет министров на заседании 10 марта одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года.

В частности, им определили критические пределы критериев безопасности, а также сохранение независимости Национального банка и Антимонопольного комитета, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Это фундаментальный документ, который является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности", — говорится в сообщении.

Так, им определяются понятия "экономической безопасности", "национальных экономических интересов", "экономической устойчивости" и "экономического суверенитета".

В частности, указаны вызовы и угрозы экономической безопасности Украины и пути их преодоления по основным составляющим: финансовой, производственной, инвестиционно-инновационной, внешнеэкономической, макроэкономической.

"Важное место в сфере безопасности занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины", — подчеркнули в Минэкономики.

"Для достижения основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета Украина должна реализовать проактивную политику, направленную как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и неуязвимости национальной экономики к потенциальным угрозам", — заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Указано, что одним из положений стратегии является сохранение институциональной независимости НБУ и АМКУ, и их самостоятельность в определении путей реализации задач в рамках полномочий.

Среди прочего, стратегией утверждаются индикаторы экономической безопасности с критическими пределами и целевыми ориентирами.

Читайте также: Правительство приняло экономическую стратегию Украины до 2030 года

Как рассчитывают в ведомстве, это позволит ввести прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности.

Отмечается, что проект Стратегии экономической безопасности разработан во исполнение пункта 66 Стратегии национальной безопасности Украины "Безопасность человека — безопасность страны", утвержденной указом президента Украины от 14 сентября 2020 года №392.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%. При этом экономика должна почти восстановиться после спада на 4,2% в 2020 году.