Экономическая стратегия 2020-2030: путеводитель на ближайшие годы

В случае воплощения норм Национальной экономической стратегии, презентованной Премьер-министром, Украина получает реальный шанс осуществить существенный экономический прорыв.

Что нам как представителям бизнеса больше всего импонирует в этой стратегии? Прежде всего, экономический образ, заложенный в документ. Украина может и должна стать свободной страной граждан с высоким уровнем благосостояния. А государство должно стать высокотехнологичным, сервисным, которое не уступает по уровню цифрового развития другим странам и является равной среди лучших в мире.

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Члены Украинской рады бизнеса присоединились к разработке экономической стратегии правительства до 2030 года. Предприниматели настаивали на включении определенных пунктов в документ, и, рад констатировать, что правительство прислушалось к нашим предложениям.

— Украина превращается в привлекательную страну для внутренних и внешних инвесторов. Понятие "верховенство права" и "правовое государство" наполняются реальным содержанием и смыслом: частная собственность действительно защищена и неприкосновенна, суды принимают справедливые решения, а коррупция становится по-настоящему позорным явлением, которым заниматься стыдно и невыгодно.

— Налоговая милиция ликвидируется, а экономические департаменты в силовых правоохранительных органах — отменяются. Зато создается Бюро экономической безопасности как единственный независимый орган по борьбе с финансовыми преступлениями.

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— Налог на прибыль заменяется налогом на выведение капитала, с одновременным проведением амнистии капитала. Украинские предприниматели давно борются за внедрение НнВК, ведь в перспективе это облегчит жизнь бизнесу и приведет к увеличению бюджетных поступлений.

— Приватизация государственного имущества проходит открыто и честно, государственные активы реализуются за адекватную стоимость и с соблюдением инвестиционных обязательств новых владельцев. При этом роль государства как собственника государственных и коммунальных предприятий уменьшается.

— Нагрузка на фонд оплаты труда снижается до 22-25%. Это и есть реальный шаг к детенизации бизнеса и уничтожению такого явления, как зарплаты в конвертах.

— Вместо чисто солидарной пенсионной системы, которую государство не выдерживает, вводится многоуровневая. Правильность такого подхода доказывает успешный опыт многих стран, и украинцам нужно постепенно привыкать к новым условиям.

— Фискализации подлежат не все абсолютно сферы бизнеса, а только рискоориентированная. Для стимулирования покупателей требовать фискальный чек и сообщать о его невыдаче — вводится механизм кэшбек.

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— Судебная реформа проводится на деле, а не на бумаге. В ее рамках в Высшую квалификационную комиссию судей проводится открытый конкурс с привлечением международных экспертов, большая часть полномочий от ОАСК передается в Верховный суд, а документооборот в судах переводится в электронный формат.

— Проводится таможенная реформа, в рамках которой проходит модернизация пунктов пропуска на границах, ускорения экспортно-импортных операций за счет уменьшения человеческого фактора и введение 100% электронное оформление. Все операции проводятся с общей транзитной системой (NCTS), а обмен информации между различными службами происходит по принципу "единого окна".

— Борьба с контрабандой проводится на всех уровнях, начиная от улучшения регулирования на границе, заканчивая приведением стандартов и документации в соответствие с европейскими нормами. В частности, происходит обмен информацией с другими странами, имплементируется общая транзитная процедура ЕС / ЕАСТ, общеевропейская электронная транзитная система (NCTS) и другие современные технологии контроля за доставкой товаров.

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Это лишь часть норм, перечисленных в экономической стратегии, которые имеют существенное значение для бизнеса. После недавней презентации документа продолжается его совершенствования — этим занимается рабочая группа, в которую входит более 300 экспертов различных направлений, специалисты ОП, Кабмина, парламента и Украинской рады бизнеса, куда входят представители ведущих бизнес-ассоциаций. Бизнесмены Украины надеются, что рабочая группа доработает документ, Кабинет министров его согласует, и мы вместе возьмемся за реализацию этого экономического указателя.

Стратегии экономического развития есть во всех развитых странах. В Китае, где ВВП на душу населения превысил $10000. В США, где еще с самого начала президентства Дональда Трампа Конгресс принял Стратегию безопасности Соединенных Штатов, включающую большой раздел про экономику, на 10 лет. Если нет такой стратегии, у государства нет перспективы, потому что от этого зависит его развитие.