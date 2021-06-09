Минфин от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет рекордную сумму

8 июня на аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в гобюджет было привлечено 14,161 млрд грн.

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При этом, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 8,99%, 1-годичных — 11,19%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,05%, а 3-летних — 12,30%.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — шесть месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций предложенных в долларах США составляет 1 год.

По информации Минфина, финансовое министерство впервые выпустило новый долгосрочный инструмент с погашением в мае 2026 года, спрос на который превысил предложение в более, чем в 2 раза. Средневзвешенная доходность нового 5-летних ценных бумаг составила 12,52%.

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В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $182 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 19,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в апреле из внешних источников в результате размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 года на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875% годовых. поступило 34,7 млрд грн.

Напомним, Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году — наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы.

Источник фото: Depositphotos.