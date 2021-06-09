Фондовый рынок 6 минут назад

Минфин от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет рекордную сумму

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 19,1 млрд грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

8 июня на аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в гобюджет было привлечено 14,161 млрд грн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 8,99%, 1-годичных — 11,19%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,05%, а 3-летних — 12,30%.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — шесть месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций предложенных в долларах США составляет 1 год.

По информации Минфина, финансовое министерство впервые выпустило новый долгосрочный инструмент с погашением в мае 2026 года, спрос на который превысил предложение в более, чем в 2 раза. Средневзвешенная доходность нового 5-летних ценных бумаг составила 12,52%.

Читайте также:
Украина продала гособлигаций почти на 9 млрд грн

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $182 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 19,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в апреле из внешних источников в результате размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 года на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875% годовых. поступило 34,7 млрд грн.

Напомним, Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году — наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за три года хотят создать центр рынков капитала
В Украине за три года хотят создать центр рынков капитала
ЮНИСЕФ за неделю доставит в Украину около полумиллиона доз вакцины Pfizer
ЮНИСЕФ за неделю доставит в Украину около полумиллиона доз вакцины Pfizer
Египет заманивает украинских фрилансеров солидными скидками на проживание
Египет заманивает украинских фрилансеров солидными скидками на проживание
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Платили больницам, где не было больных коронавирусом: из COVID-фонда "увели" 26,5 млн грн

  3. В Киеве может появиться новый микрорайон

  4. "Укрзализныця" восстановит ночной поезд из Львова в Черкассы

  5. Албания отменила все коронавирусные ограничения на въезд

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...