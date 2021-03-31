Фондовый рынок 20 минут назад

Украина продала гособлигаций почти на 9 млрд грн

Инвесторам предложили четыре выпуска ценных бумаг в гривне и два выпуска в долларах

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Министерство финансов Украины 30 марта привлекло в госбюджет 8,875 млрд грн от размещения на аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Указано, что инвесторам предложили 4 выпуска ценных бумаг в гривне и два выпуска в долларах.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 3 месяца, 1 год, 1,5 года и 2 года, а в долларах — 1 год и 2 года.

"Наибольший спрос получили 1-летние гривневые облигации, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 2,616 млрд грн", — говорится в сообщении.

При этом от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в госбюджет было привлечено 4,503 млрд грн. Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 7,98%, 1-летних — 10,74%, 1,5-летних — 11,10%, а 2-летних — 11,80%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $156,4 млн.

"Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ, номинированных в долларах США, составила 3,7%, а по 2-летним — 3,9%", — доложили в Минфине.

Известно, что на аукционе 23 марта от размещения облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в бюджет 6,453 млрд грн.

По итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма 16 марта Минфин привлек в госбюджет 14,3 млрд грн.

По итогам аукционов по продаже ОВГЗ 9 марта Минфин привлек в бюджет в эквиваленте 5,2 млрд грн.

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 марта Минфин привлек в госбюджет 11,5 млрд грн.

На аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн.

16 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 9,49 млрд грн.

9 февраля на аукционе от продажи ОВГЗ Минфин привлек 13,09 млрд грн.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд  грн.

По результатам аукционов по продаже ОВГЗ 26 января Минфин привлек в госбюджет 7,54 млрд грн.

Ранее в Украине разрешили выполнение функций первичных дилеров по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не только банкам, но и другим учреждениям, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами (дилерской и брокерской деятельности).

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