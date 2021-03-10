В Украине позволили небанковским финучреждениям осуществлять операции по размещению ОВГЗ

В Украине разрешили выполнение функций первичных дилеров по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не только банкам, но и другим учреждениям, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами (дилерской и брокерской деятельности).

Соответствующее постановление приняло правительство на заседании в среду, 10 марта, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Имплементация данного постановления позволяет внести изменения в Положение об институте первичных дилеров, определять первичных дилеров, как финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям", — говорится в сообщении.

В то же время для этого предполагается изменить требования к первичным дилерам:

- потребуется наличие практического опыта торговли облигациями в размере не менее 1 млрд грн в течение последнего года;

- отменяется требование о размере оплаченного уставного капитала.

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В Кабмине рассчитывают, что расширение круга первичных дилеров позволит повысить конкуренцию на первичном рынке ОВГЗ, будет способствовать увеличению ликвидности и уменьшению стоимости заимствований на внутреннем рынке заимствований для государства.

"Развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг позволяет Минфину достичь одной из целей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом", — резюмировали в правительстве.

Напомним, в феврале 2021 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 16,93 млрд грн, что составляет 339% уровня аналогичного периода 2020 года и 110% уровня января 2021 года.