За месяц объем торгов на бирже ПФТС возрос на 10%

В феврале 2021 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 16,93 млрд грн, что составляет 339% уровня аналогичного периода 2020 года и 110% уровня января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, за два месяца текущего года на бирже заключены 1 533 контракта на общую сумму 32,4 млрд грн (300% уровня аналогичного периода 2020 года).

В частности, на "рынке заявок" заключено 13% сделок, на "рынке котировок", включая адресные сделки — 81,7%, на рынке РЕПО — 3,7% сделок и на рынке односторонних аукционов — 1,6% соглашений.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

– по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов — 99,7% (государственные облигации — 99,7%, акции — 32,4%);

– по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 41% (корпоративные облигации — 100%, муниципальные облигации — 52,8%, государственные облигации — 40,8% и акции — 11,1%).

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В феврале 43 участника торгов на ПФТС заключали соглашения с 57 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 43, корпоративные облигации — 6, акции — 3, муниципальные облигации — 3, облигации иностранного государства — 1, ЦБ ИСИ иностранного эмитента — 1). В январе — феврале 2021 года 49 участников торгов заключали соглашения с 74 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 49, акции — 11 корпоративные облигации — 8, муниципальные облигации — 4, ценные бумаги институтов совместного инвестирования (ИСИ) иностранного эмитента — 1 и облигации иностранного государства — 1).

Наибольший объем торгов в феврале был заключен с государственными облигациями — 16,8 млрд рн (110% уровня января 2021).

Среди 41 выпуска ОВГЗ, с которыми заключались соглашения, 20 выпусков — с датой погашения в 2021 году (8,5 млрд грн), 12 выпусков — с датой погашения в 2022 году (5,3 млрд грн), 6 выпусков — с датой погашения в 2023 году (1,4 млрд грн), по одному выпуску — с датами погашения в 2024 (0,7 млрд грн), 2025 (0,3 млрд грн) и 2027 (0,5 млрд грн) годах.

Объем торгов облигациями предприятий в феврале составил 143 млн грн (12,5% уровня января 2021 года).

Наибольшим спросом пользовались облигации ООО "ЭСКА КАПИТАЛ" (серия B), ООО "ТАС-ЛОГИСТИК" (серия A) и BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK).

Объем торгов муниципальными облигациями в феврале составил 5 млн грн, что составляет 81% от уровня предыдущего месяца.

Наибольшим спросом пользовались облигации Львовского городского совета (серия I), Харьковского городского совета (серии E и F).

В сегменте акций предприятий в феврале 2021 года общий объем торгов составил 2,5 млн грн (77% уровня января).

В режимах торгов по технологиям "рынок заявок" и "рынок котировок" наибольшим спросом пользовались ценные бумаги АО "Райффайзен Банк Аваль", ЗАО "Шахтоуправление" Покровское "и ОАО" Донбассэнерго ".

Индекс ПФТС за отчетный период вырос на 1,5% до уровня 521,37 пункта.

По состоянию на 28 февраля 2021 года, количество членов АО "Фондовая биржа ПФТС", допущенных к торгам, составляла 55: 28 банков и 27 финансовых компаний. К торгам на ПФТС было допущено 332 выпусков ценных бумаг, из которых 129 выпусков ЦБ находились в биржевом реестре.

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В биржевом списке ПФТС находились 119 выпусков внутренних государственных облигаций, 12 выпусков внешних государственных облигаций, 64 выпусков корпоративных облигаций, 89 выпусков акций предприятий, 23 выпуски ценных бумаг ИСИ, 15 выпусков муниципальных облигаций, один государственный дериватив, одна облигация иностранного государства, два выпуски облигаций иностранного эмитента, три выпуска акций иностранных эмитентов и три выпуска ценных бумаг ИСИ иностранных эмитентов.

Напомним, в январе 2021 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 15,44 млрд грн, что составляет 266% уровня аналогичного периода 2020 года (5,81 млрд грн) и 96% от уровня декабря прошлого года (16,18 млрд грн).