Фондовый рынок 30 минут назад

Краткосрочные ОВГЗ не помогли увеличению бюджета — ПФТС

Больше всего средств бюджета вновь принесли украинские банки

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Партнерский материал

По результатам аукциона Министерства финансов от 22 декабря 2020 года, запуск нескольких новых выпусков облигаций не помог увеличению объемов заимствований и вчера в бюджет было привлечено лишь 22.2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, в части инструментов снова произошло повышение ставок.

Кратко и по делу в Telegram

"В частности, Министерство финансов пыталось распределить долговую нагрузку более равномерно, и поэтому из четырех предложенных выпусков с погашением в следующем году — целых три имели новые сроки погашения. И это даже сыграло определенную положительную роль, поскольку больше средств принесли именно эти бумаги, а выпуск с погашением в декабре — где до сих пор вообще не было погашений — наибольшее среди размещенных вчера облигаций", — говорится в сообщении.

Но с другой стороны, по данным ПФТС, такой подход измельчает объемы выпусков и уменьшает их ликвидность на рынке, и соответственно — интерес к мелким выпускам со стороны инвесторов. Что, в свою очередь, не может способствовать активности вторичного рынка и увеличению интереса со стороны иностранцев.

Читайте также:
Минфин решил приостановить повышение процентных ставок по гособлигациям — ПФТС

Как отмечают эксперты ПФТС, 25 декабря не обошлось и без размещенных облигаций с более чем годовым сроком обращения. Второй раз были размещены 1.5-летние инструменты, а также бумаги со сроками обращения от двух до четырех лет.

Объемы по ним были преимущественно небольшие, но вот 4-летние облигации снова принесли бюджету довольно ощутимую поддержку. По нашему мнению нерезиденты продолжали докупать этот выпуск, хоть и не очень активно.

По мнению специалистов ПФТС, больше всего средств бюджета вновь принесли украинские банки, а вот нерезиденты этот раз заняли государству 10-15% от всех привлечений на аукционе, то есть, от 2 до 3 млрд грн.

Поэтому этот аукцион решает для бюджета текущие вопросы обеспеченности финансовым ресурсом для выполнения бюджетных расходов. Но Минфин будет вынужден все больше внимания уделять новым привлечением и не сможет позволить себе сбавлять обороты заимствований практически весь следующий год. Как для рефинансу долговых выплат, так и для привлечения в бюджет новых средств для покрытия дефицита.

Напомним, аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма, который проводился 13 октября, показал, что на первичном рынке есть спрос на весь срок обращения, так как был достаточно равномерно распределен между всеми предложенными выпусками, от шести месяцев до трех лет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Freedom Holding Corp. покупает американскую брокерскую компанию Prime Executions
Freedom Holding Corp. покупает американскую брокерскую компанию Prime Executions
Кабмин утвердил перечень из полусотни фондовых бирж
Кабмин утвердил перечень из полусотни фондовых бирж
McLaren продает треть гоночного подразделения за 560 млн фунтов стерлингов
McLaren продает треть гоночного подразделения за 560 млн фунтов стерлингов
Загрузка...
Новое видео
Денис Морозов: Цифровая трансформация промышленности. Опыт Интерпайп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Я тогда не был президентом": Зеленский отмахнулся от скандала с Татаровым

  3. Цена биткойна взлетела до исторического максимума

  4. Зеленский рассказал, когда мобилизуют всех украинцев

  5. Цена биткойна взлетела до исторического максимума

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...