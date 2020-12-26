Краткосрочные ОВГЗ не помогли увеличению бюджета — ПФТС

По результатам аукциона Министерства финансов от 22 декабря 2020 года, запуск нескольких новых выпусков облигаций не помог увеличению объемов заимствований и вчера в бюджет было привлечено лишь 22.2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, в части инструментов снова произошло повышение ставок.

"В частности, Министерство финансов пыталось распределить долговую нагрузку более равномерно, и поэтому из четырех предложенных выпусков с погашением в следующем году — целых три имели новые сроки погашения. И это даже сыграло определенную положительную роль, поскольку больше средств принесли именно эти бумаги, а выпуск с погашением в декабре — где до сих пор вообще не было погашений — наибольшее среди размещенных вчера облигаций", — говорится в сообщении.

Но с другой стороны, по данным ПФТС, такой подход измельчает объемы выпусков и уменьшает их ликвидность на рынке, и соответственно — интерес к мелким выпускам со стороны инвесторов. Что, в свою очередь, не может способствовать активности вторичного рынка и увеличению интереса со стороны иностранцев.

Как отмечают эксперты ПФТС, 25 декабря не обошлось и без размещенных облигаций с более чем годовым сроком обращения. Второй раз были размещены 1.5-летние инструменты, а также бумаги со сроками обращения от двух до четырех лет.

Объемы по ним были преимущественно небольшие, но вот 4-летние облигации снова принесли бюджету довольно ощутимую поддержку. По нашему мнению нерезиденты продолжали докупать этот выпуск, хоть и не очень активно.

По мнению специалистов ПФТС, больше всего средств бюджета вновь принесли украинские банки, а вот нерезиденты этот раз заняли государству 10-15% от всех привлечений на аукционе, то есть, от 2 до 3 млрд грн.

Поэтому этот аукцион решает для бюджета текущие вопросы обеспеченности финансовым ресурсом для выполнения бюджетных расходов. Но Минфин будет вынужден все больше внимания уделять новым привлечением и не сможет позволить себе сбавлять обороты заимствований практически весь следующий год. Как для рефинансу долговых выплат, так и для привлечения в бюджет новых средств для покрытия дефицита.

Напомним, аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма, который проводился 13 октября, показал, что на первичном рынке есть спрос на весь срок обращения, так как был достаточно равномерно распределен между всеми предложенными выпусками, от шести месяцев до трех лет.