Минфин решил приостановить повышение процентных ставок по гособлигациям — ПФТС

По результатам аукциона Министерства финансов, который состоялся 27 октября, для сохранения процентных ставок на прежнем уровне, большая часть спроса была отклонена.

Как передает пресс-служба биржи ПФТС со ссылкой на данные аналитического отчета компании ICU, по 11-месячным облигациям спрос сократился более, чем вдвое по сравнению с прошлой неделей. Однако половина заявок, как по количеству, так и по номинальной стоимости, были представлены со ставками, выше, чем ставка отсечения неделю назад.

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Поэтому эмитент решил оставить ставку отсечения неизменной на уровне 10,3%, хотя средневзвешенная выросла на 8 базовых пунктов, до того же уровня, что и ставка отсечения — 10.3%.

Вторым выпуском, который предлагался в этот день на аукционе, были инструменты со сроком обращения 3,5 года. Эти облигации раз размещались еще в феврале, до начала коронакризиса.

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Поэтому, как отмечают в ПФТС, сравнить их можно разве что с 3-летними облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), размещенными две недели назад.

"Участники размещения захотели получить премию за дополнительные шесть месяцев срока обращения, подав заявки со ставками от 11,4% до 12,5%. Однако эмитент не согласился с такими уровнями, поскольку это на 45 — 155 базовых пунктов выше, чем ставка отсечения по 3-летним ОВГЗ. Поэтому в итоге, все шесть заявок на сумму 153 млн грн по номиналу были отклонены", — информируют аналитики.

В результате, по сравнению с прошлой неделей объемы заимствований в гривне упали в 14 раз и составили 396 млн грн сроком на 11 месяцев.

"И похоже, такой шаг Минфина был вполне сознательный. Он может означать желание приостановить на время повышения процентных ставок. Долго ли продлится такая пауза, пока неизвестно, но значительное увеличение спроса может вновь подтолкнуть Министерство к более радикальным решениям и восстановлению движения процентных ставок вверх", — резюмировали в ПФТС.

Напомним, аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма, который проводился 13 октября, показал, что на первичном рынке есть спрос на весь срок обращения, так как был достаточно равномерно распределен между всеми предложенными выпусками, от шести месяцев до трех лет.