Фондовый рынок 1 час назад

Фонд гарантирования выставил на торги ценные бумаги Государственного ипотечного учреждения

Торги состоятся в АО "Фондовая биржа ПФТС". Стартовая цена облигаций составляет 323,6 млн грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

23 октября 2020 года в 11:00 состоится голландский аукцион по продаже ценных бумаг, которые являются активом АО "Дельта Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), на торги будут выставлены 536 облигаций серии В3 и 2 700 — серии С3.

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Эмитентом ценных бумаг является Государственное ипотечное учреждение (ГИУ).

Торги состоятся в АО "Фондовая биржа ПФТС". Стартовая цена облигаций составляет 323,6 млн грн.

Облигации имеют обеспечение в виде Государственной гарантии от 2013 года, выданной Кабинетом Министров Украины.

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Продажа ценных бумаг (облигаций) будет проводиться среди профессиональных игроков рынка, таких как банковские учреждения. Их перечень определен в пункте 4.6.3 Проспекта эмиссии облигаций серий Z2, А3, B3, C3, D3 ГИУ.

Облигации выставлены на продажу торговцем ценными бумагами ООО "СИТАЙМС" (до 12 октября 2020 года — ООО "Капитал Таймс") на основании Решения исполнительной дирекции Фонда "Об утверждении условий продажи ценных бумаг" от 28 сентября 2020 года (с изменениями от 08 октября 2020 года).

ФГВФЛ напоминает, что поступления от продажи активов направляются на расчеты с кредиторами банка.

Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,6%) и Cargill Financial Services International, Inc (29,4%).

В 2013 году Дельта Банк входил в тройку крупнейших системных банков Украины.

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События 2014 года — аннексия Крыма, военные действия на Донбассе, а также финансовый кризис в Украине — привели к оттоку депозитов.

В начале октября 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Дельта Банк.

В июле 2020 года в Киеве главный офис Дельта Банка выставили на продажу за 156 млн грн.

Ранее следователи Национальной полиции "разоблачили акционера и владельца АО "Дельта Банк" в неуплате налога". В частности, Николая Лагуна обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму свыше 30 млн грн.

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