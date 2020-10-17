На украинском фондовом рынке растет спрос на гособлигации — ПФТС

Аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), который проводился 13 октября, показал, что на первичном рынке есть спрос на весь срок обращения, так как был достаточно равномерно распределен между всеми предложенными выпусками, от шести месяцев до трех лет.

Об этом со ссылкой на отчет группы ICU сообщает пресс-служба биржи ПФТС.

По информации регулятора, участников больше интересовали краткосрочные облигации со сроком обращения шесть и двенадцать месяцев. Они получили заявки почти на одинаковые суммы — 2,1 млрд грн на каждую.

Однако, чем больше был срок обращения, тем выше была максимальная ставка в заявках. Поэтому без отклоненных заявок в этот раз не обошлось по всем четырем выпускам ОВГЗ.

Так, по полугодовым максимальная ставка была 10%, поэтому две из четырех заявок Минфин отклонил и сохранил ставки неизменными (8% годовых). При этом, отклоненные заявки были небольшими, всего на 100 млн грн. Поэтому особого увеличения привлечений они бы не принесли, а вот рост ставки был бы большим.

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Аналогично сложилось и размещение годовых инструментов. Максимальная ставка в спросе была на уровне 11%, поэтому по этим облигациям было отклонено уже почти 300 млн грн спроса по номиналу в трех заявках, а удовлетворено на 1,8 млрд грн.

Это, по мнению аналитиков ПФТС, тоже является довольно хорошим результатом, так как ставка отсечения осталась неизменной, а средневзвешенная увеличилась лишь на 11 базовых пунктов.

И только по 2-летним ОВГЗ ставки были повышены. Правда, две заявки на 300 млн грн эмитент был вынужден отклонить, поскольку максимальная ставка в спросе была достаточно высокой, вплоть 11,25%. Но чтобы разместить облигации на 1 млрд грн по другим четырем заявкам, ставку отсечения пришлось повысить на 35 базовых пунктов, до 10,85%, а средневзвешенную — на 32, до 10,82%.

В то же время, по 3-летним ОВГЗ роста не произошло, что было достаточно ожидаемым. Министерство финансов уже довольно давно не размещало 3-летние инструменты, вместо этого доразмещало другой выпуск и постоянно сокращало срок обращения. Ставки сейчас установлены на уровне 10,95% — как отсечения, так и средневзвешенная.

Таким образом, первичный рынок несколько активизировался. Вероятно, добавило спроса и предоставление Нацбанком 5-летних кредитов сразу 14 банкам 9 октября. Ведь они могли воспользоваться полученными средствами как для восстановления ликвидности после аукциона на прошлой неделе, так и для приобретения новых ОВГЗ.

Сейчас можно констатировать, что уже вторую неделю подряд спрос остается достаточно активным, хоть и не очень равномерным по уровням ставок. Это побуждает Минфин выборочно повышать ставки там, где это будет способствовать значительному увеличению привлечений.

Напомним, в сентябре 2020 года общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС составил 12,5 млрд грн, что составляет 115% от уровня аналогичного периода 2019 года и 120% от уровня августа текущего года.