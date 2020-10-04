Фондовый рынок: объемы торгов на ПФТС за месяц подскочили на 20%

В сентябре 2020 года общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС составил 12,5 млрд грн, что составляет 115% от уровня аналогичного периода 2019 года и 120% от уровня августа текущего года.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, с начала года на бирже заключено 4 260 контрактов на общую сумму 99,4 млрд грн, что на 12% превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

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Так, на "рынке заявок" заключено 17% сделок, на "рынке котировок", включая адресные сделки — 79% сделок, на рынке РЕПО — 3% сделок и на рынке односторонних аукционов — 1%.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

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– по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов составила 99,9% (муниципальные облигации — 100%, государственные облигации — 99,9%, акции — 41,8%);

– по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 44,2% (муниципальные облигации — 77,2%, государственные облигации — 43,6%, корпоративные облигации — 17,8% и акции — 16,6%).

В сентябре 2020 года 41 участник торгов на ПФТС заключал соглашения с 47 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 33, акции — 7, муниципальные облигации — 4, корпоративные облигации, ценные бумаги институтов совместного инвестирования (ИСИ) и облигации иностранного государства — по 1).

С января по сентябрь 56 участников торгов заключали соглашения с 117 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 58, акции — 29 корпоративные облигации — 16, муниципальные облигации — 10, ценные бумаги ИСИ — 3 и облигации иностранного государства — 1).

Наибольший объем торгов в сентябре было заключено с государственными облигациями — 12,1 млрд грн (116% от уровня августа 2020 года).

Среди 33 выпусков облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), с которыми заключались соглашения, 5 выпусков — с датой погашения в 2020 году (объем торгов — 0,76 млрд грн), 16 выпусков — с датой погашения в 2021 году (6,1 млрд грн) 6 выпусков — с датой погашения в 2022 году (1,4 млрд грн), 4 выпуска — с датой погашения в 2023 году (1,7 млрд грн), по одному выпуску — с датами погашения в 2025 (1,7 млрд грн) и 2027 (0,4 млрд грн) годах.

Объем торгов муниципальными облигациями в сентябре составил 416,9 млн грн, что в 15 раз больше, чем в августе текущего года.

Объем торгов облигациями предприятий в сентябре составил 1,9 млн грн (в 7 раз больше уровня августа 2020 года).

В сегменте акций предприятий в сентябре 2020 году общий объем торгов составил 8,3 млн грн — это в 5 раз больше, чем за предыдущий месяц.

По состоянию на 30 сентября 2020 года, количество членов АО "Фондовая биржа ПФТС", допущенных к торгам, составляла 58: 29 банков и 29 финансовых компаний.

К торгам на АО "Фондовая биржа ПФТС" было допущено 358 выпусков ценных бумаг, из которых 129 выпусков ЦБ находились в биржевом реестре.

В биржевом списке ПФТС находились 116 выпусков внутренних государственных облигаций, 11 выпусков — внешних государственных облигаций, 61 выпуск — корпоративных облигаций, 120 выпусков акций предприятий, 29 выпусков ценных бумаг институтов совместного инвестирования, 12 выпусков муниципальных облигаций, один государственный дериватив, одна облигация иностранного государства , два выпуска облигаций иностранного эмитента, два выпуска акций иностранных эмитентов и три выпуска ценных бумаг институтов совместного инвестирования иностранных эмитентов.

Напомним, в августе текущего года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 10,5 млрд грн, что составляет 121% от уровня аналогичного периода 2019 года и 80% от уровня июля 2020 года.