Объем торгов на бирже ПФТС за месяц упал на 20%

В августе 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 10,5 млрд грн, что составляет 121% уровня аналогичного периода 2019 года и 80% от уровня июля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, с начала года заключено 3 тысячи 771 биржевой контракт на общую сумму 86,8 млрд грн (111,5% от уровня аналогичного периода 2019 года).

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, на "рынке заявок" заключено 20% сделок, на "рынке котировок", включая адресные сделки — 74% контрактов, на рынке РЕПО — 6% сделок.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

– по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов составила 99% (государственные облигации — 99%, акции — 27%);

– по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 38% (государственные облигации — 38%, муниципальные облигации — 36%, акции — 17%, корпоративные облигации — 6%).

В августе 36 участников торгов на ПФТС заключали соглашения с 45 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 35, муниципальные облигации — 3, акции — 4, корпоративные облигации, ценные бумаги институтов совместного инвестирования (ИСИ) и облигации иностранного государства — по 1).

За восемь месяцев 2020 года 53 участника торгов заключили соглашения по 113 выпускам ценных бумаг (государственные облигации — 55, акции — 29 корпоративные облигации — 16, муниципальные облигации — 9, ценные бумаги ИСИ — 3 и облигации иностранного государства — 1.

Наибольший объем торгов в августе был заключен с государственными облигациями — 10,4 млрд грн (89% уровню июля 2020 года).

Среди 35 выпусков облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), с которыми заключались соглашения, пять выпусков — с датой погашения в 2020 году, 17 выпусков — с датой погашения в 2021 году, шесть выпусков — с датой погашения в 2022 году, четыре выпуска — с датой погашения в 2023 году, по одному выпуску — с датами погашения в 2024, 2025 и 2027 годах.

Объем торгов муниципальными облигациями в августе составил 28,1 млн грн (3% уровню июля 2020 года).

Наибольшим спросом пользовались облигации Харьковского городского совета (серия H), Львовского городского совета (серия I) и Харьковского городского совета (серия G).

Объем торгов облигациями предприятий в августе составил 0,28 млн грн (0,13% уровню июля 2020 года).

Наибольшим спросом пользовались облигации ООО "РУШ" (серия E).

В сегменте акций предприятий в августе 2020 года общая объем торгов составил 1,5 млн грн (80% уровню июля 2020 года).

В режимах торгов по технологиям "рынок заявок" и "рынок котировок" наибольшим спросом пользовались ценные бумаги АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "АКБ "Индустриалбанк" и ОАО "Донбассэнерго".

Индекс ПФТС за отчетный период вырос до 500,22 пунктов.

По состоянию на 31 августа 2020 года, количество членов АО "Фондовая биржа ПФТС", допущенных к торгам, составляла 57: 28 банков и 29 финансовых компаний.

К торгам на АО "Фондовая биржа ПФТС" было допущено 359 выпусков ценных бумаг, из которых 130 выпусков ЦБ находились в листинге.

В биржевом списке ПФТС находились 116 выпусков внутренних государственных облигаций, 11 выпусков — внешних государственных облигаций, 61 выпуск — корпоративных облигаций, 121 выпуск акций предприятий, 29 ценных бумаг институтов совместного инвестирования, 12 выпусков муниципальных облигаций, один государственный дериватив, одна облигация иностранного государства, два выпуска облигаций иностранного эмитента, два выпуска акций иностранных эмитентов и три выпуска ценных бумаг совместного инвестирования.

Напомним, согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке.

По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов.