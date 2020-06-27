Спрос на гособлигации вырос вдвое — ПФТС

За последние дни доходность гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения до одного года опустились ниже 10%, и со временем к этому же уровню могут прийти и более длительные сроки обращения.

Как сообщает пресс-служба биржи ПФТС, кратчайшие выпуски с традиционно ограниченным объемом предложения ожидаемо получили немалый спрос, так как неделю назад эмитент удовлетворил лишь менее трети объема заявок.

Так, по данным ПФТС, ставку отсечения и средневзвешенную ставку по 3-месячным выпускам снизили на 26 базовых пунктов, до 7,24. А по полугодовому выпуску попало уже более конкурентных заявок, поэтому ставка отсечения снизилась также на 26 пунктов, до 7,74%, а средневзвешенная — на 29 пунктов, до 7,71%.

Больше всего снизились ставки по 9- и 11-месячным выпускам, так как они в последний раз размещались накануне пересмотра учетной ставки НБУ. Поэтому в спросе движение ставок было большим: максимальные ставки по этим двум выпускам упали на 79-85 базовых пунктов, а минимальные — на 93 — 100 пунктов.

Таким образом, установленный Минфином максимальный уровень ставок был срезан еще радикальнее. В частности, по 9-месячным выпуском ставка отсечения снизилась на 125 базовых пунктов, а средневзвешенная — на 120 до 9.5%.

В то же время, по 11-месячным решение было более сдержанным из-за объема спроса, который составил половину от всех заявок на аукцион и который Минфин стремился максимально удовлетворить. Поэтому ставка отсечения была снижена на 109 базовых пунктов, а средневзвешенная — на 100 пунктов до 9,7%.

Кроме этого, неплохой спрос продемонстрировали более длинные сроки обращения, особенно 2-летние облигации. Поэтому и за ними эмитент снизил ставки. По 2-летним ОВГЗ ставку отсечения было опущено на 20, а средневзвешенную — на 18 базовых пунктов. По 3-летним гособлигациям при снижении ставки отсечения средневзвешенная ставка опустилась на 29 пунктов.

В общей сложности, получив более 8 млрд грн спроса, в бюджет удалось привлечь 6,2 млрд грн, и из них почти половина — сроком на 11 месяцев, и еще более 1 млрд грн — сроком на 2-3 года.

Как отмечают в ПФТС, спрос позволяет эмитенту достаточно активно занимать и финансировать бюджет. Стоимость займов постепенно идет вслед за учетной ставкой, и не исключено, что и по более длинным срокам обращения ставки постепенно приблизятся к уровням, обозначаемых одной цифрой. Причем, это может произойти уже накануне очередного пересмотра учетной ставки.

Напомним, 23 июня на аукционах Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет.