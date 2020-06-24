Минфин снова снизил ставки ОВГЗ

Вчера, 23 июня, на аукционах Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет.

Как сообщает пресс-служба Минфина, наиболее ощутимое уменьшение доходности произошло по ценным бумагам, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно по 12-месячным и 9-месячным облигациям — на 100 и на 80 базисных пунктов соответственно.

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При этом, по данным Минфина, средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментам уменьшилась до рекордно низкого уровня — 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% — по шестимесячным.

Наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года.

Объем привлеченных в государственный бюджет средств по этим инструментам составил 3,8 млрд грн и 1,1 млрд грн соответственно.

В общей сложности, по итогам аукциона, в государственный бюджет привлечено 6,22 млрд грн.

Напомним, в мае 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 10,9 млрд грн, что составляет 151% уровня аналогичного периода 2019 года и 112% уровня апреля 2020 года.