Курс валют: гривня начала колебаться из-за нерезидентов и ОВГЗ

Курс гривны в среду, 17 июня, держится у отметки 26,85 гривны за доллар по цене продажи.

По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, рынок сегодня переваривает вчерашний аукцион ОВГЗ, на котором Минфином было привлечено чуть меньше 2 млрд гривен, но при этом ставки по коротким облигациям снизились до уровня меньше 8%.

"Давление на гривну оказывает выход нерезидентов, и вероятно такая ситуация сохранится. Пока на рынке не появятся крупные продавцы, курс будет сползать вниз", — отмечает в комментарии Delo.ua Андрей Шевчишин.

Влияние на курс национальной валюты, с точки зрения аналитика, имеет и ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в стране.

"Вероятно, в ближайшее время гривна будет торговаться в диапазоне 26,7-26,9 гривны за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на среду, 17 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — вторником, 16 июня, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 10 копеек — с 26,844 грн/$ до 26,7424 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 17 июня:

✅ 1 доллар США — 26,7424 грн;

✅ 1 евро — 30,239 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,2212 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,8425 грн.

На межбанковском валютном рынке 17 июня доллар по сравнению со вчерашним днем в покупке потерял 2 копейки, в продаже — 1 копейку. Во вторник, 16 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,80/26,82 грн/доллар, а уже в среду 17 июня открылся в диапазоне 26,78/26,81 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. 17 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,21/30,23 грн за евро. 16 июня закрылись на уровне — 30,19/30,22 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,70-26,85 грн/доллар, по евро — 30,09-30,34 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 26,75 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,80 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 26,72 — 26,76 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,98/30, 08 грн/евро. Во вторник евро покупали дороже на 2 копейки. Продавали по тому же курсу, что и сегодня. Курс был 29,96/30,08 грн/евро.