Фондовый рынок 50 минут назад

Американская Freedom Holding покупает 20% акций Украинской биржи

Соответсвующее разрешение дала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

Украинская биржа. Фото: stockworld.com.ua Украинская биржа. Фото: stockworld.com.ua
Украинская биржа. Фото: stockworld.com.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 3 мая разрешила американской компании Freedom Holding Corporation приобрести долю акций Украинской биржи (УБ).

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

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Указано, что НКЦБФР дала разрешение на приобретение 20% акций УБ.

 "Это хороший сигнал о том, что не только местные игроки, но и международные инвесторы видят потенциал нашего рынка и верят в быстрое восстановление украинской экономики", — прокомментировал событие председатель правления Украинской биржи Артемий Ершов.

Как отмечается, Freedom Holding Corporation является материнской компанией "Фридом Финанс Украина", профессионального участника рынка ценных бумаг Украины.

В марте 2020 года НКЦБФР согласовала продажу 50% ПФТС китайской товарной бирже.

Известно, что компания Freedom Holding Corporation зарегистрирована в США (Лас Вегас, Невада) и предоставляет клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ. Холдинг является материнской компанией ООО "Фридом Финанс Украина", которая появилась на рынке ценных бумаг Украины в 1999 году.

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Украинская биржа — стартовала в марте 2009 года с торговли фьючерсами, в 2011 году был запущен новый инструмент — опционы.

На сегодняшний день для торгов на УБ доступны акции, облигации, ОВГЗ, инвестиционные сертификаты, фьючерсы и опционы.

Как сообщалось, в мае 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 10,9 млрд грн, что составляет 151% уровня аналогичного периода 2019 года и 112% уровня апреля 2020 года.

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