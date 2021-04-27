Минфин разместил 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году.

Их доходность составит 6,875%, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard&Poor's и "В" — агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

При этом BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Указано, что привлеченные деньги будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров", — заявил министр Сергей Марченко.

"Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", — пообещал он.

Ранее Минфин открыл книгу заявок на 8-летние долларовые еврооблигации, ориентир доходности выпуска — 7-7,25%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам, размещенным ими за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигации).