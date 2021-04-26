НБУ усовершенствовал правила размещения евробондов

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам, размещенным ими за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигации).

Как сообщает пресс-служба НБУ, для упрощения условий и уменьшения стоимости организации размещения еврооблигаций за рубежом были введены следующие изменения:

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– исключены из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашение еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемых в связи с размещением таких ценных бумаг;

– разрешена покупка иностранной валюты для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

По словам зампредседателя Нацбанка Юрия Гелетия, "украинская экономика как никогда нуждается в дополнительных средствах для развития".

"Одним из источников таких средств являются внешние заимствования. Мы наблюдаем растущий интерес, в частности со стороны украинских компаний, в возможности привлечения финансирования из внешних источников, в частности благодаря размещению еврооблигаций. Мы надеемся, что принятые национальным банком изменения упростят условия привлечения средств, что будет способствовать увеличению капитальных поступлений в экономику Украины и улучшению ее инвестиционного потенциала", — рассказал Гелетий.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 23 апреля 2021 № 34 "О внесении изменений в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте", которая вступает в силу с 27 апреля 2021 года.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в комментарии Reuters заявил, что в 2021 году Украина ожидает от Международного валютного фонда $2,2 млрд и выпустит евробонды на $2,4 млрд.

Ранее в НБУ заявляли, что в течение 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на $3,951 млрд и достиг $125,69 млрд.