Украина за год нарастила объем внешнего долга на 2,6% — НБУ

В 2020 году объем валового внешнего долга (ВВП) Украины увеличился на $4 млрд и на конец года составил $125,7 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. По информации регулятора, относительно ВВП, объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%.

Как информирует пресс-служба НБУ, в IV квартале долг вырос на $3,5 млрд — до $125,7 млрд, или с 79,0% ВВП, в том числе, государственного сектора — на $3 млрд.

В Нацбанке уточнили, что внешний долг госсектора увеличился на $2,9 млрд — до $54,7 млрд (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора — на $1,1 млрд, до $71,0 млрд (45,9% от ВВП).

При этом внешний долг НБУ сократился на $0,4 млрд в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by ($0,7 млрд) и на 31 декабря 2020 года составлял $6,9 млрд.

В то же время, за счет изменения курса СДР (специальные права заимствования — Delo.ua) объем внешних обязательств центрального банка вырос на $0,3 млрд.

Объем внешних обязательств банков уменьшился в минувшем году на $1,1 млрд — до $3,7 млрд благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на $0,9 млрд, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на $0,1 млрд и снижению задолженности по межбанковским кредитам на $0,1 млрд.

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на $0,4 млрд — до $54,2 млрд за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на $2,2 млрд, в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на $1,4 млрд и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на $0,4 млрд. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на $0,6 млрд.

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на $2,6 млрд — до $13,2 млрд.

Объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличились на $1,0 млрд — до $23,4 млрд, а доля Кипра в ней — с 59,3% до 59,6%.

Ранее в НБУ заявляли, что в течение 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на $3,951 млрд и достиг $125,69 млрд.