Фондовый рынок 1 час назад

Украина завершила размещение евробондов на $1,25 млрд: какие страны покупали облигации

Впервые суверенные еврооблигации Украины будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Украина провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году.

При этом наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Указано, что 4 мая 2021 года еврооблигации будут включены в официальный список и допущены к торгам на главном рынке биржи London Stock Exchange — это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже.

"Доходность еврооблигаций была установлена ​​на уровне 6,875%. Заявки были получены от 223 инвесторов на сумму более $3,3 млрд. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж-фондов (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%).

По данным Минфина, наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть евробондов нового выпуска — их доли составили 42%, 34% и 21% соответственно.

В свою очередь инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки купили 3% размещения, доложили в ведомстве.

Как отмечается, деньги от нового выпуска еврооблигаций перечислили на счет Государственного казначейства Украины и будут использованы для финансирования госбюджета.

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Ранее Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

Как сообщалось, Минфин открыл книгу заявок на 8-летние долларовые еврооблигации, ориентир доходности выпуска — 7-7,25%.

Напомним, Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам, размещенным ими за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигации).

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