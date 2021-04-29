Финансы 40 минут назад

Госдолг Украины снизился более чем на 38 млрд грн — Минфин

По сравнению с февралем, государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 514,28 млрд грн, что эквивалентно 90,17 млрд долларам США.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, по сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 38,68 млрд грн или 1,24 млрд в долларовом эквиваленте.

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При этом госдолг уменьшился на 28,91 млрд грн ($906,4 млн), а гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 млрд грн ($33,4 млн).

В то же время государственный долг по состоянию на конец марта составил 2 234 770 млрд грн ($80,14 млрд), из которых 45,8% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ — облигации внутреннего госзайма — Delo.ua), а 54,2% — государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (21,2% от общей суммы госдолга), еврооблигаций (28,9%) и другого внешнего долга (3,9%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец марта 2021 года выросла до 39,8%.

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В марте 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 44,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга за I квартал 2021 составили 106,9 млрд грн, платежи по обслуживанию — 37,4 млрд грн.

В Минфине отмечают, что несмотря на кризисный 2020 год, соотношение государственного долга к ВВП (валовый внутренний продукт — Delo.ua) по итогам года остается умеренным — 53,9%.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ожидает снижения государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Напомним, доля госдолга в ВВП Украины выросла на 12,5% в 2020 году.

Источник фото: Depositphotos.

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