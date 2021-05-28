На обслуживание госдолга в I квартале ушла каждая седьмая гривня доходов — Счетная палата

В первом квартале текущего года на обслуживание государственного долга направлена каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя Заключение о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год в первом квартале.

"Расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 56%, до 147 млрд грн, и составили 38% расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ. Только на обслуживание государственного долга в отчетном периоде направлена каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета", — подчеркнул Пацкан.

По его словам, в первом квартале вследствие ревальвации гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 млрд грн и составил 2 трлн 514 млрд грн.

Глава Счетной палаты отметил, что в январе-марте государственный бюджет выполнялся в условиях спада экономики, который продолжается с первого квартала 2020 года.

Что касается доходов госбюджета, Пацкан отметил перевыполнение плана на 9,9 млрд грн, или 4,7%.

Он также добавил, что в первом квартале размещение облигаций внешних государственных ссуд не проводилось, деньги очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали. В итоге общий фонд не получил 42 млрд грн, предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований.

Кроме того, поступило на 2,7 млрд грн меньше плана денег от приватизации.

"Это стало основной причиной невыполнения плана на январь-март 2021 года поступлений общего фонда на 35 млрд грн, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов. При этом расходы в первом квартале не проведены на 22,7 млрд грн (или 8,2% от плана)", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 514,28 млрд грн, что эквивалентно 90,17 млрд долларам США.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ожидает снижения государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Напомним, доля госдолга в ВВП Украины выросла на 12,5% в 2020 году.

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