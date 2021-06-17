Промышленность 8 минут назад

"Укроборонпром" обещает индустриальный парк на базе Николаевского судостроительного завода

Государство не планирует отдавать увядающий завод на приватизацию, но готово создать на его базе судостроительный индустриальный парк

Николаевский судостроительный завод. Фото: Преступности.НЕТ Николаевский судостроительный завод. Фото: Преступности.НЕТ
Николаевский судостроительный завод. Фото: Преступности.НЕТ

На базе полуразрушенного Николаевского судостроительного завода будет построен индустриальный парк для судостроительной отрасли Украины.

Об этом во время Форума инновационных производств заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

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По словам главы госконцерна, в настоящее время вместе с местными властями и профильными ассоциациями создается концепция создания судостроительного индустриального парка.

Впрочем, сроки реализации этих планов пока не называются.

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Как сообщало ранее Delo.ua, бывший заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что, несмотря на запущенное состояние Николаевского судостроительного завода, государство все равно не намерено его отдавать на приватизацию.

"Завод не будет отдан на приватизацию при всем желании конкурентов и тех, кто довел его до такого состояния. Важно, что завод продолжает оказывать услуги по ремонту для нужд Министерства обороны Украины, выполняет контракты и все еще выполняет часть своих функций", — заявил Найем.

Однако, при этом он отметил, что у концерна есть понимание, что в нынешнем виде и в таких масштабах содержание завода нецелесообразно. Поэтому, после проведения аудита большая часть его территории и имущества будет выставлена на продажу через Фонд госимущества.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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