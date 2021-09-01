Промышленность 30 минут назад

"Укроборонпром" подписал три соглашения с оборонными компаниями США на $2,5 млрд

Глава концерна во время визита Зеленского в США успел плодотворно пообщаться с представителями американской оборонки

Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, пребывая в США в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, подписал три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов с ведущими американскими оборонными компаниями.

Как говорится в сообщении концерна, были проведены переговоры с руководством Lockheed Martin Corporation, в частности с ее вице-президентом Раймондом Пизелли.

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Результатом стало решение о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенс, что важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве. Однако о заключении именно соглашения с Lockheed Martin не сообщается.

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"Укроборонпром" также намерен сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, являющейся одним из мировых лидеров оборонных технологий.

Подписанное с ней соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украине, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Кроме того, подписано соглашение с Global Ordnance — компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Переговоры с президентом международной компании Day & Zimmermann Lone Star LLC также завершились подписанием соглашения. Оно касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

Напомним также, что в августе "Укроборонпром" договорился о создании ремонтной базы для вертолетов в Турции.

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