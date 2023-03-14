"Укроборонпром" впервые начал производить 125-мм снаряды для танков

Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к производству 125-миллиметровых снарядов для танковой пушки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины бьют оккупантов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина впервые за время независимости развернула собственное производство этих снарядов.

Из соображений безопасности их производят за пределами страны, однако в создании снарядов принимают участие украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие специалисты.

Это уже второй тип снарядов, производство которых предприятия "Укроборонпрома" развернули в партнерстве со страной НАТО за границей.

Напомним, в феврале стало известно, что "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить боеприпасы калибра 120 миллиметров. Они также активно используются в боевых действиях против российских захватчиков.