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Промышленность
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"Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин совместно со страной НАТО (ФОТО)

"Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин совместно со страной НАТО (ФОТО)

Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что на днях заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, и уже скоро их получат украинские военные.

"120-мм мина – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО… Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 м до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", - говорится в сообщении.

Фото 2 — "Укроборонпром" запустил производство 120-мм мин совместно со страной НАТО (ФОТО)

В "Укроборонпроме" отметили, что 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

В целом этот миномет способен поражать цели на расстоянии до 7-ми километров, а современными боеприпасами – более 8 километров.

Напомним, "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Автор:
Нина Комащенко