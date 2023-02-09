"Укроборонпром" запустив виробництво 120-мм мін спільно з країною НАТО (ФОТО)

Державний концерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120-мм.

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Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

"120-мм міна – перший продукт спільного виробництва з країною-членом НАТО… Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку", - йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" наголосили, що 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Загалом цей міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

Нагадаємо, "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО.