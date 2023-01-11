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Промисловість
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"Укроборонпром" розгорнув за кордоном виробництво 82-мм осколкових мін (ФОТО)

"Укроборонпром" розгорнув за кордоном виробництво 82-мм осколкових мін (ФОТО)

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

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Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Удосконалена "Укроборонпромом" міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів  – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств "Укроборонпрому", це 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Фото 2 — "Укроборонпром" розгорнув за кордоном виробництво 82-мм осколкових мін (ФОТО)

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

Нагадаємо, "Укроборонпром" зміг налагодити виробництво снарядів калібром 122 та 152-мм, а також мін калібром 120 мм, які були дефіцитними. 

Автор:
Ніна Комащенко