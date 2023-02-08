"Укроборонпром" заключив договір про співробітництво з чеським виробником бронетехніки

Державний концерн "Укроборонпром" і чеський виробник військової техніки компанія VOP CZ досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали відповідні двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації.

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Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що підприємства визначили за пріоритет виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

До офіційної делегації Чеської Республіки увійшли керівництво Міжурядової агенції оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони та заступник Міністра закордонних справ Ярослав Кюрфюрст.

"Таким чином, досягнуті домовленості з VOP CZ є наповненням угоди про створення спільного оборонного кластера з Чеською Республікою, яку Укроборонпром та AMOS уклали наприкінці минулого року", - додали в "Укроборонпромі".

Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

В "Укроборонпромі" піддкреслили, що поглиблення партнерства з Чеською Республікою в оборонній галузі сприятиме подальшій інтеграції України в ОПК Північноатлантичного альянсу.

На сьогодні концерн вже має низку домовленостей про співпрацю з понад десятьма країнами-членами НАТО.

Зазначимо, Чехія стала однією з перших держав, яка надала військову допомогу нашій країні.

Раніше "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонного співробітництва (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.