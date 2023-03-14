"Укроборонпром" вперше почав виробляти 125-мм снаряди для танків

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробництво 125-міліметрових снарядів для танкової гармати. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво цих снарядів.

Із міркувань безпеки їх виготовляють за межами країни, однак у створенні снарядів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники та інші фахівці.

Це вже другий тип снарядів, виробництво яких підприємства "Укроборонпрому" розгорнули в партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти боєприпаси калібру 120 міліметрів. Вони також активно використовуються у бойових діях проти російських загарбників.