Легализованный даркнет: ГУР призывает нормировать деятельность Telegram в Украине

Главное управление разведки считает, что деятельность Telegram на территории Украины должна быть нормирована, поскольку она используется как легализованный даркнет.

Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Юсов подчеркнул, что Telegram является российским продуктом, используемым россиянами против Украины.

"Ну, извините, владелец – россиянин, команда разработчиков – россияне. Сейчас это оффшорная компания с закрытой структурой владельцев. Есть информация о размещении части серверов на территории Российской Федерации. Часть команды остается на территории РФ", – отметил Юсов.

По его словам, уже были зафиксированы случаи сотрудничества этой платформы с российскими спецслужбами на территории Российской Федерации, поэтому речь идет не об отвлеченных предположениях, а о конкретных фактах.

Он также подчеркнул, что Telegram используется как легализованный даркнет, где можно найти все: от наркотиков до групп уклоняющихся.

"Конечно, это касается и информационно психологических операций (ИПСО)", - добавил Юсов.

По мнению представителя ГУР, государство не может позволить себе молча наблюдать за такой деятельностью, хотя о запрете речь не идет.

"Я не буду говорить громких слов – запрет или других. Но унормировать это, деанонимизировать это, безусловно, нужно. Если у нас достаточно строгие требования к традиционным СМИ, почему этих требований не должно быть к другим платформам, которые сосредоточены на распространении информации", – сказал Юсов.

В то же время он признал, что Telegram не единственная проблемная платформа. Другая популярная соцсеть TikTok также используется врагом для информационных атак в Украине. Однако ее администрация идет на контакт и реагирует на обращение украинских властей, в отличие от Telegram.

Какая ситуация с Telegram в Украине

Недавно украинская разведка заявила, что Telegram включает в себя ряд факторов, угрожающих безопасности Украины. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации.

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в Украине блокирование Telegram было бы вполне логичным, поскольку его создателем является россиянин, но руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Сергей Коваленко сообщил, что запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос да не стоит.

Чтобы хоть как-то нормировать этот вопрос, 25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Администрация Telegram сначала отказывалась идти на контакт с украинскими властями, но 1 апреля начала рассматривать запрос Службы безопасности Украины по 26 телеграмм-каналов. Если подтвердится утечка информации из мессенджера, которая может попадать в секретные службы РФ, то в Украине могут заблокировать Telegram.